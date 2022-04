Paura al supermercato: ‘Dacci le birre gratis’, il dipendente si rifiuta e lo picchiano

Se l’è vista brutta il dipendente di un supermercato, aggredito perché non ha accondisceso le richieste di alcuni malviventi. Gli aggressori, due cittadini romeni di 44 e 49 anni con precedenti di polizia sono stati arrestati con l’accusa di rapina aggravata.

Vogliono bere gratis e al rifiuto del dipendente lo aggrediscono

La coppia dopo essere entrata in un negozio di alimentari in via della Pineta Sacchetti, ha richiesto ad un dipendente due birre in regalo e, al suo rifiuto, lo hanno colpito ripetutamente al volto fino a farlo cadere in terra. Subito dopo, si sono impossessati di alcune bottiglie di bevande alcoliche, prendendole dal banco frigo.

Grazie all’immediato intervento degli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti e del Distretto Aurelio, i due sono stati bloccati e arrestati per rapina aggravata. Dopo la convalida è stata disposta per entrambi la custodia cautelare in carcere.

Arrestata per furto anche una 25enne romena

Ma l’escalation di reati purtroppo non si ferma. Infatti, dovrà rispondere dell’accusa di furto anche una cittadina romena di 25 anni che giovedì scorso dopo essere entrata in un negozio di via Tiburtina ha rubato merce per un valore di 90 euro, nascondendola in parte in una borsa e in parte sotto i propri indumenti.

Alle casse, la donna ha pagato solo una confezione di salviette tentando si allontanarsi. Bloccata dai poliziotti della Sezione Volanti, allertati da alcuni dipendenti, è stata arrestata e, dopo la convalida, per la donna è stato disposto l’obbligo di firma.