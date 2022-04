Paura all’Aurelio: auto si schianta contro una Fiat in sosta e si ribalta

Se l’è vista brutta il conducente della Dacia Sandero che questa mattina si è ribaltato terminando la propria corsa al centro della strada. L’incidente è avvenuto all’Aurelio questa mattina intorno alle 11. Non sono chiare al momento le cause del sinistro che fortunatamente non ha causato feriti. Sta di fatto che il conducente della vettura ha impattato con un’auto in sosta, una Fiat 500, finendo poi sottosopra. Sul posto per i rilievi del caso il gruppo XIII Aurelio della polizia locale.

Immagine di repertorio