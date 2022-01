Paura alle porte di Roma: appartamento in fiamme (FOTO)

Sono momenti di paura quelli che vissuti circa mezz’ora fa, poco dopo le 19.00, in zona Cesano di Roma, dove un appartamento ha preso fuoco. L’incendio è avvenuto in vicolo del Santo 61, all’interno di una palazzina singola. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che ci sia stato un problema con un termocamino. Fortunatamente non risultano feriti in quanto i residenti sono riusciti a mettersi immediatamente in salvo. Limitati anche i danni all’abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cesano di Roma, il 118 e i Vigili del Fuoco con le squadre 25a, 31a, ta6, ab10 e ab12.