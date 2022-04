Paura in una farmacia al Tiburtino: rapina e molesta la farmacista

Attimi di paura ieri per una farmacista che oltre ad esser stata rapinata ha subito anche delle molestie sessuali. I fatti sono avvenuti intorno alle 9.15 in via Diego Angeli, in zona Tiburtina.

Leggi anche: Roma, evade dai domiciliari per rapinare una farmacia: arrestato 24enne

Pochi i soldi in cassa: le ruba il telefono e la molesta

Ieri un uomo con la testa coperta da uno zuccotto di lana, la mascherina e gli occhiali da sole ha fatto irruzione nella farmacia puntando subito al bancone. Armato di coltello da cucina e guanti, ha poi intimato la farmacista di dargli i soldi. Avendo appena aperto, in cassa c’erano solo 250 euro: l’uomo gli ha presi e si è poi lamentanto che fossero pochi.

Ma l’incubo per la farmacista purtroppo non è finito perchè vicino la cassa c’era anche il suo telefonino che il malvivente ha cercato di prendere. Institivamente la donna voleva recuperarlo ma il rapinatore lo ha afferrato appoggiandole poi la mano sui genitali. Dopo la violenza l’uomo è fuggito a piedi.

Sul posto è arrivata un’ ambulanza e gli agenti del commissariato di Porta Pia. Sono in corso le indagini per risalire al rapinatore.