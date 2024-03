Pensione Aprile, piacevole sorpresa per questi fortunati: controlla subito se rientri

È in arrivo una piacevole sorpresa per alcuni pensionati che nel mese di aprile riceveranno degli arretrati sulla pensione.

Vediamo nel dettaglio a chi sarà accreditato il denaro e a quanto ammonta l’extra.

Pensione aprile, in arrivo soldi extra e arretrati

Per chi già sta pensando alla pensione di aprile, è bene sapere che sono in arrivo dei soldi extra per alcuni pensionati. Un regalo certamente gradito viste le tante spese che, quotidianamente, bisogna sostenere, tra affitto, mutuo e bollette da pagare.

È bene ricordare che la rivalutazione delle pensioni ha portato un incremento degli assegni, che seppur leggero, è sempre un aspetto positivo. Nello specifico si tratta di un aumento del 5,4% in relazione all’inflazione. Di certo un incremento non sufficiente per chi percepisce una pensione bassa.

Fortunatamente però alcuni pensionati stanno per ricevere un piccolo regalo di Pasqua, con gli arretrati di gennaio, febbraio e marzo, che saranno accreditati sull’assegno di aprile.

L’incremento è di 80 euro. Certo, non una cifra ragguardevole, ma un aiuto extra per chi si trova ad affrontare le spese quotidiane. Ma chi troverà questi 80 euro in più sulla pensione? L’extra sarà accreditato per quei redditi che vanno da 15.001 a 28.000 euro, per i quali scatta la nuova aliquota IRPEF.

In questo caso, la tassazione scenderà dal 25 al 23 per cento, il che significa un incremento della liquidità per il beneficiario. Si tratta nello specifico di 20 euro, che però salgono a 80, considerando gli arretrati di gennaio, febbraio e marzo 2024, sommati a quelli di aprile.

Per i pensionati che percepiscono un reddito fino a 15mila euro non ci sarà alcun incremento. Stesso discorso per coloro il cui assegno supera i 30mila euro: nessuna sorpresa neppure per questa fascia più alta.

Delle tre fasce, quindi, a beneficiare di un extra sull’assegno pensionistico nel mese di aprile, saranno i pensionati che si trovano nel mezzo, quindi quelli che percepiscono un reddito che va da 15.001 a 28.000 euro, per i quali scatta la nuova aliquota IRPEF.

Pensioni aprile, quando verranno accreditate: le date

Visto che aprile è ormai alle porte, vediamo nel dettaglio quando verranno accreditati gli assegni pensionistici del prossimo mese. Chi ritira la pensione alle Poste, dovrà seguire il calendario suddiviso per i cognomi:

A – B: Lunedì 1 aprile 2024;

C – D: Martedì 2 aprile 2024;

E – K: Mercoledì 3 aprile 2024;

L – O: Giovedì 4 aprile 2024;

P – R: Venerdì 5 aprile 2024;

S – Z: Sabato 6 aprile 2024.

Per i pensionati che ritirano la pensione in banca, il giorno designato sarà il 1 aprile.