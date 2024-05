Pensione di Giugno, arriva il cedolino ed è più ricco ma non per tutti: chi sono i fortunati

Gli aumenti per la pensione nel mese di giugno 2024: ecco le regole dell’INPS e quali saranno le fasce toccate dagli incrementi.

Una pensione più ricca potrebbe arrivare ad alcuni nel mese di giugno. La buona notizia potrebbe arrivare per molti di loro, che potrebbero trovare un cedolino più generoso nella prossima mensilità. Una situazione che sarà conseguenza di alcuni interventi governativi, che nelle settimane scorse hanno messo in piede degli aggiustamenti fiscali e degli incrementi sul piano pensionistico previsti dalla Legge di Bilancio 2024.

Pensioni di giugno 2024 più ricche: ecco i pensionati fortunati

Per alcune pensionati, giugno prevedrà un cedolino pensionistico molto più corposo. Una situazione che però, come specificato dalla Legge di Bilancio 2024, riguarderà solo alcune fasce pensionistiche. Gli aumenti della pensione dipendono da due interventi del Governo: la riforma delle aliquote IRPEF e l’aumento del 5.4% previsto dalla Legge di Bilancio per l’anno vigente. Manovre economiche e fiscali che hanno portato a un incremento differenziato, che si basa proprio sul reddito dei pensionati.

I benefici per alcuni pensionati italiani

I benefici saranno minimi, seguendo i criteri della Legge di Bilancio. Un pensionato con un reddito lordo mensile di 1.400 euro, vedrà un incremento di 5 euro al mese. Chi ha la pensione di 1.600 mensili, vedrà un beneficio di 13 euro. Chi ha un reddito di 2.000 euro mensili, troverà un aumento di 17 euro. Chi ha il profilo fino a 2.153 euro, vedrà un beneficio di 20 euro mensili, ovvero 260 euro con la tredicesima.

Le novità della pensione di giugno 2024

Lievi aumenti, ma che potrebbero dare qualche sollievo ai pensionati per fare una piccola spesa mensile. Una situazione che però appare ancora lontana da una risoluzione economica per le fasce più deboli dei cittadini in pensione, che ancora adesso devono attraversare un periodo difficile sul piano delle economie di casa.

Ovviamente, il cedolino pensionistico di giugno 2024 non è solo il lieve aumento della pensione. Per i pensionati che abbiamo menzionato nelle fasce precedentemente, ci sarà il ricalcolo dell’importo erogato nei mesi di aprile e marzo. Ottime notizie ci sono anche per i pensionati che attendono gli arretrati, che potrebbero vedere le cifre spettanti già dal prossimo mese. Un’attesa che, come avevamo analizzato, è durata diversi mesi per i vari ritardi tecnici dovuti all’INPS. Gli arretrati, secondo le informazioni in nostro possesso, potrebbero arrivare gradualmente e a partire proprio dall’inizio dell’estate.

I pagamenti per il prossimo mese

I pagamenti non avverranno dal 2 giugno, giorno di Festa Nazionale in Italia. Dal Primo giugno sarà possibile prelevare la pensione attraverso il postamat di Poste Italiane. Chi invece la riceve su conto corrente o ritiro in banca, dovrà seguire il calendario dal 3 giugno.