Pensioni Maggio 2022: calendario pagamenti

Niente più pagamenti anticipati per le pensioni e ritorno al regime ordinario, quello prima della pandemia per intenderci, anche per quelle di maggio. Dalla settimana prossima dunque, con la consueta divisione in giorni in base al cognome, verranno messi in pagamento gli importi spettanti ai pensionati. Vediamo dunque il calendario ufficiale.

Date pagamento Poste pensioni, giorni e cognomi

Con la fine dello stato di emergenza infatti le pensioni non saranno pagate più in anticipo. Per il mese di maggio il primo giorno utile sarà dunque martedì prossimo considerando che lunedì sarà festa. Queste dunque le date cognome per cognome:

Lunedì 2 maggio – cognomi dalla A alla B

Martedì 3 maggio – cognomi dalla C alla D

Mercoledì 4 maggio – cognomi dalla E alla K

Giovedì 5 maggio – cognomi dalla L alla O

Venerdì 6 maggio – cognomi dalla P alla R

Sabato 7 maggio (solo mattina) – cognomi dalla S alla Z

Le altre modalità per ritirare la pensione

Ricordiamo che il calendario per cognome riguarda solo chi ritira in posta dato che i titolari del libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution si troveranno la pensione accreditata direttamente sul conto dal primo giorno del mese. Chi, ancora è titolare di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution, come ha fatto sapere Poste Italiane, potrà prelevare i contanti dagli 8000 ATM Postamat in Italia, senza bisogno di recarsi fisicamente allo sportello.

