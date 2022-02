Pensioni marzo 2022, pagamento in anticipo: date e calendario completo

Da quando c’è la pandemia Poste Italiane e Inps hanno deciso di erogare l’assegno pensionistico in anticipo, seguendo un calendario scaglionato sulla base delle iniziali dei cognomi per evitare assembramenti o situazioni che potrebbero essere pericolose per la diffusione del virus. E anche a marzo succederà lo stesso, così che i pensionati possano recarsi agli sportelli postali in delle date prestabilite, mentre per chi riceve la pensione sul conto corrente bancario, postale o sul libretto di risparmio non c’è nessun problema perché riceverà tutto in modo ‘automatico’.

Leggi anche: Pagamento pensioni marzo 2022: calendario, aumenti e ultime novità

Pensioni marzo 2022: date e calendario

Ancora non c’è un calendario ufficiale, forse è ancora presto, ma è facile fare delle ipotesi: molto probabilmente, mercoledì 23 febbraio toccherà a tutti quelli con il cognome dalla A alla B, giovedì 24 febbraio (dalla C alla D), venerdì 25 febbraio dalle E alla K. E ancora, sabato 26 febbraio dalla L alla O, lunedì 28 febbraio dalla P alla R e martedì 1 marzo dalla S alla Z.

Aumento delle pensioni a marzo 2022: cosa succede

A marzo 2022 l’assegno pensionistico sarà più alto, anche se di poco, per via della perequazione, cioè la rivalutazione annuale degli importi pensionistici per adeguarli al costo della vita. L’INPS, come ha già anticipato, applicherà la rivalutazione al tasso dell’1,7% e lo farà in maniera automatica.