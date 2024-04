Perché c’è un campo da tennis in Piazza del Popolo a Roma: il motivo

Da qualche ora è diventata virale una foto che mostra un campo da tennis realizzato niente meno che nell’ iconica cornica di Piazza del Popolo a Roma. Ma qual è il motivo? E perché si trova proprio lì? Cerchiamo di saperne di più.

Roma è in grado sempre di stupire e non solo per il suo immenso patrimonio artistico, storico e culturale. Monumenti, piazze, luoghi simbolo, ogni giorno milioni di visitatori e turisti si perdono nelle bellezze che la Città Eterna è in grado di offrire. Talvolta però a fare notizia sono anche altre iniziative che, partendo proprio dalla cornice della Capitale, attirano la curiosità dei passanti.

Negli ultimi tempi ne abbiamo viste diverse: dalle promozioni musicali e di nuove serie tv a Roma Termini (si veda alle voci Tony Effe e Netflix), fino al “misterioso” box apparso a Fontana di Trevi. Ma cosa c’è sotto invece stavolta a Piazza del Popolo?

L’ultima installazione temporanea a Piazza del Popolo: spunta un campo da tennis, ecco perché

Stiamo parlando, insomma, di installazioni temporanee. Opere realizzate spesso nell’ambito di iniziative pubblicitarie concepite per catturare l’attenzione delle persone e – soprattutto – creare hype. E anche in questo caso l’obiettivo è stato centrato appieno. Del resto come potrebbe passare inosservato un campo da gioco, in terra battuta, nel bel mezzo del centro storico di Roma?

In realtà gli appassionati di tennis avranno già intuito qualcosa. Sì perché proprio nella Capitale, tra pochi giorni, prenderanno il via gli Internazionali BNL d’Italia, ovvero uno dei tornei più attesi dell’anno e il torneo con la “T” maiuscola per quanto riguarda il nostro Paese. Specie ora che il fenomeno Sinner ha travolto praticamente tutti.

Un campo da gioco nella piazza a Roma per gli Internazionali d’Italia

In buona sostanza dunque questa nuova ed ennesima installazione a tempo altro non è che un modo per promuovere la kermesse sulla terra rossa di scena al Foro Italico. L’iniziativa, realizzata dal Comune di Roma in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel, avrà come detto una durata temporanea: ma non sarà puramente “simbolica”. Sì perché in realtà il campo sarà effettivamente utilizzato per il torneo, dato che ospiterà le pre-qualificazioni di scena dal 30 aprile al 4 maggio. Dopodiché resterà a disposizione delle Federazioni per altre iniziative.

Internazionali BNL d’Italia 2024: incontri in Piazza del Popolo

Cittadini, turisti e appassionati, potranno così assistere dal vivo a partite ufficiali come spiegato anche dall’Assessore ai Grandi Eventi del Comune di Roma Alessandro Onorato. In più si sta preparando anche una grande esibizione dal vivo che vedrà protagonista Sinner o Berrettini (aggiornamenti nelle prossime ore), il tutto in modo completamente gratuito.

Fino a quando resterà

Ma quanto resterà in piazza del popolo il campo da gioco? Sempre l’Assessore, in un post diffuso sui social, ha annunciato che la struttura rimarrà fino al prossimo 19 maggio. “Mai come adesso – ha concluso l’Assessore – il tennis sarà davvero del Popolo”.