Perché è importante purificare l’ambiente

La qualità dell’aria che respiriamo sia all’esterno che negli ambienti interni è importante per la propria salute. Se all’esterno è preferibile trascorrere del tempo in spazi naturali e lontani dallo smog delle città e dall’inquinamento delle fabbriche, all’interno si può utilizzare un purificatore dell’aria per mantenere un ambiente salubre e privo di particelle dannose.

Infatti, l’aria delle stanze di casa o degli uffici può arrivare a essere perfino più inquinata e insalubre di quella che si respira quando si è all’aperto.

Il purificatore dell’aria diventa quindi indispensabile perché esegue il filtraggio, la sanificazione e la pulizia dell’ariae, oltre a eliminare batteri, agenti inquinanti e particelle nocive, riesce anche a ridurre i cattivi odori e a eliminare gli allergeni che possono favorire l’insorgere di patologie respiratorie. Oggi è semplice trovare in commercio degli ottimi purificatori per ambienti a un costo contenuto, che rappresentano un reale investimento per la nostra salute, come i purificatori dell’aria di Rowenta.

Gli agenti inquinanti che sono presenti nell’aria

Spesso si tende a sottovalutare la presenza di agenti inquinanti nell’aria che respiriamo, ma in realtà, anche nelle proprie case, virus, polvere, batteri, allergeni e altre particelle sono presenti in grande quantità e soprattutto negli ambienti dove il tasso di umidità è particolarmente elevato.

Ad esempio, negli ambienti chiusi e non bene areati possono essere presenti oltre 15.000 virus dell’influenza, soprattutto se si tratta di locali pubblici come gli uffici. Qui, poi, l’aria è contaminata anche da odori e vapori di sostanze chimiche come inchiostri, collanti e toner di stampa. È semplice capire, quindi, come dotare queste stanze di un purificatore dell’aria sia importante per ridurre malattie e per godere di aria salubre.

Pollini, acari e muffe, polveri e peli di animali sono tra i principali responsabili di gran parte delle manifestazioni allergiche: bruciore al naso, gola e occhi, raffreddore e irritazioni della pelle sono alcuni dei sintomi tipici che si possono evitare utilizzano un purificatore d’aria.

Questi dispositivi, soprattutto se dotati di un sistema di ozono e di filtri HEPA ad elevata efficienza, sono capaci di garantire una filtrazione fino al 100% degli allergeni e di particelle fini e possono essere utili anche per catturare l’odore di fumo che non solo è spiacevole, ma anche dannoso per la salute.

Inoltre, in alcune aree del terreno può essere presente un gas naturale, il Radon, che può irradiarsi negli ambienti chiusi nel caso di pavimenti non adeguatamente isolati. Questo gas può essere molto pericoloso, soprattutto per i più piccoli.

Purificatore d’aria: come funziona

I purificatori d’aria sono dotati di una ventola che aspira l’aria e la indirizza verso un sistema di filtri. Questi elementi, realizzati in diversi materiali in base al modello, sono pensati per catturare le particelle anche più piccole. Alcuni purificatori particolarmente performanti garantiscono un filtraggio al 100% degli allergeni.

La presenza di un sistema a ioni nel purificatore d’aria permette di ionizzare le molecole dell’aria che così possono attrarre sostanze contenute nell’ambiente come polvere inquinanti, particolato e altri allergeni.

Per garantire la sua efficacia, il purificatore d’aria deve essere posizionato al centro della stanza su un mobile o una scrivania così da essere sollevato da terra. Inoltre, meglio mantenere sempre acceso il purificatore d’aria perché l’ambiente, dopo alcune ore dallo spegnimento del dispositivo, torna ad accumulare particelle nocive e inquinanti.