Le condutture idrauliche in casa sono fondamentali perché esse permettono di avere sia dell’acqua potabile da usare in diversi modi, oltre a liberarsi di quella che è considerata acqua sporca. Solo che si ha la cattiva abitudine a pensare che queste sono degli impianti che sono eterni, come se essi non soffrissero mai e poi mai di usure.

Non andando ad avere una certa attenzione alla pulizia, a eventuali ostruzioni, si usano dei detersivi che sono molto aggressivi e non c’è attenzione alla loro qualità, semplicemente si danneggiano. Il risultato è quello di avere a che fare con delle condutture che si staccano, danneggiano, che perdono acqua e questo non vuol dire che si ha solo un fastidio nell’utilizzo delle acque, sia sporche che potabili. La realtà è molto più problematica e disastrosa.

L’acqua inizia a impregnare le pareti, il cemento, gli intonaci e tutto questo ci porta ad avere un danno strutturale. Le pareti si impregnano di acqua, iniziano a far perdere pezzi di intonaco e muri. Si creano delle macchie di calcare. La vernice si alza e si stacca. Gli ambienti rischiano di diventare assolutamente vecchi, usurati e brutti da vivere.

Le Perdite d’acqua non sono assolutamente da sottovalutare, ma anzi sono da prendere in seria considerazione.

Intonaci che si staccano, forse c’è una perdita

Negli appartamenti è possibile che ci siano delle parti, come soffitti, pavimenti oppure perfino delle mura, dove si hanno dei distacchi di intonaci e vernici. C’è poi una quantità impressionante di crepe che non sono assolutamente belle da vedere, ma che propongono un movimento strutturale di cui preoccuparsi.

Identificare il problema è la prima cosa da fare. Sapete che nella maggior parte dei casi si ha a che fare con una situazione che si rapporta direttamente alle perdite di qualche conduttura. L’acqua è uno dei peggiori nemici degli intonaci, delle piastrelle, mattonelle e del cemento. Si tratta quindi di una situazione che effettivamente è complessa perché si deve prima capire e identificare dove sia la perdita.

Qui occorre che ci sia un professionista che usa dei dispositivi e delle attrezzature che riescono a capire immediatamente dove sia la rottura e a che altezza.

Perdita rete fognaria, come fare?

La perdita di acqua sporca nella rete fognaria è realmente pericolosa poiché al suo interno ci sono una grande quantità di batteri e di elementi che sviluppano spesso delle patologie che sono poi altamente logoranti. Le perdite nel bagno possono portare ad uno sviluppo di muffa e di altre tipologie di macchie che alla fine danneggiano questo ambiente.

Gli idraulici che sono specializzati nel trovare delle perdite usano o una videoispezione oppure vanno ad eseguire un’indagine con una termocamera che sia in grado di trovare l’acqua. Si tratta di un intervento che è mirato, ma che consente di arrivare subito ad un’analisi attenta.

Inoltre si potranno riparare le perdite con le nuove tecniche di reelining. Alcuni idraulici sono altamente specializzati in questo tipo di lavoro e quindi non hanno dei costi alti perché non devono estrarre le condutture, ma semplicemente riparare la perdita.