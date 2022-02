Piccoli traslochi per privati

I traslochi sono trasferimenti di merce da un punto all’altro e devono essere effettuati considerando esattamente i volumi e la tipologia di merce domestica che si possiede.

Alcune ditte si occupano o specializzano solo nei traslochi di grandi dimensioni, ma nelle città e molto comune avere dei professionisti che sono rivolti esclusivamente ai piccoli traslochi. Essi sono facili e meno dispendiosi, ma è necessario che il volume delle merci sia ridotto all’osso.

Tuttavia è un servizio utile e pratico dove gli operai e la ditta si occupano di tutto con la massima tutela delle merci da trasferire.

Piccolo trasloco e grande problema, cioè…

I piccoli traslochi rientrano in una categoria dove ci sono poche cose da postare o trasferire, nel senso che si hanno degli scatoloni, almeno 10, qualche elettrodomestico oppure degli arredi che si riducono in 4 che sono medio piccoli, 3 medio grandi oppure 2 molto grandi.

Diciamo che quindi c’è una categoria che consente di avere a che fare con determinati volumi che non devono mai essere eccessivi. Vero è che alcune ditte possono avere delle variazioni, quindi aumentare leggermente il volume, ma c’è da rispettare almeno queste linee guida. Inoltre è fondamentale prestare attenzione a quali sono le richieste per quanto riguarda il chilometraggio e la manodopera che si deve occupare dello spostamento degli arredi o del loro smontaggio.

Ad ogni modo molte volte ci sono tanti problemi per quanto riguarda comunque il “piccolo trasloco”. Per esempio i grandi problemi sono proposti da appartamenti con severe regole condominiali, dove anche un elettrodomestico, come la lavatrice, deve essere trasportata all’esterno dell’immobile. Quindi diventa necessario che ci sia un montacarichi o comunque un’autoscala. Un veicolo che è necessariamente offerto e gestito, come servizio, da una ditta di traslochi.

I problemi poi nascono per il facchinaggio, cioè la manodopera di trasporto manuale poiché i mobili spesso sono molto pesanti.

Dunque i Piccoli traslochi per privati nascondono grandi problemi che si devono valutare e dov’è poi necessario che ci sia una equa spesa.

Ditte specializzate nei piccoli traslochi, come avere la certezza di risparmiare

I piccoli traslochi possono costare fino a 300 euro se non ci si organizza in modo adeguato. Da un lato è vero che ci sono tanti utenti che non è che fanno traslochi tutti i giorni e quindi non sanno come organizzarsi. Avendo a disposizione almeno un paio di settimane di tempo, si potrebbe contattare una ditta specializzata.

Da questo punto si ha a che fare poi con un’organizzazione della ditta che, avendo magari più piccoli traslochi nello stesso giorno, e con un chilometraggio definito, esegue un primo prezzo. Quando ci sono dei traslochi in comitiva è possibile realmente risparmiare molto.

Tuttavia occorre mettersi d’accordo con la ditta che ha tempo di trovare o avere altre richieste similari in un raggio di chilometri che gli consentono di proporre dei prezzi inferiori. Quindi è opportuno, se si ha intenzione di rispamiare, di non ridursi poi all’ultimo momento.

Inoltre valutate se vi occorre la manodopera di smontaggio mobili o se volete risparmiare anche su questo servizio facendo tutto da soli.