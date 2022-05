Pietro Germi, ‘Signore e Signori’ del grande regista alla Case del Cinema

Pietro Germi, l’Associazione Visioni & Illusioni rende omaggio al regista con la proiezione di “Signore & Signori” (1966) in versione restaurata mercoledì 18 maggio alle 20 alla Casa del Cinema.

Alla proiezione prenderà parte il Presidente Onorario dell’Associazione Giuliano Montaldo e altri ospiti del mondo del cinema e della cultura. Presenta la serata Alberto M. Castagna con il Presidente Ettore Spagnuolo e una introduzione del critico Guido Barlozzetti.

Pietro Germi, ‘Signore e Signori’, perbenismo e tradimenti della borghesia di provincia

Grand Prix al Festival di Cannes 1966, David di Donatello per il miglior regista e miglior produttore, Nastri d’Argento per la migliore sceneggiatura, migliore attore non protagonista (Gastone Moschin) e migliore attrice non protagonista (Olga Villi).

“Signore e Signori” è considerato uno degli esiti più alti della commedia all’italiana degli anni sessanta, con una trama imperniata sulle vicende di una compagnia di commercianti e professionisti della medio-alta borghesia di provincia che, dietro un’impeccabile facciata di perbenismo, nasconde una fitta trama sottintesa di tradimenti reciproci.

Evento organizzato da Visioni & Illusioni in collaborazione con Francesca Piggianelli Presidente di Romarteventi.