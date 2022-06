Pinocchio, la Fata Turchina del nuovo film Disney suscita polemiche sul web: ‘È nera e calva’

Pinocchio, un classico senza tempo in grado di riunire attorno alla propria magia grandi e piccini. Non si ferma l’onda del rinnovamento che a partire dal 2019 — inaugurata dal regista Matteo Garrone — ha investito il famoso burattino.

Il nuovo teaser di Pinocchio è stato rilasciato dalla Disney solo pochi giorni fa e sono tante le novità che circondano la storia che, da un certo punto di vista, si pone al passo con i tempi e con i mutamenti a cui la società è andata incontro negli anni.

Pinocchio, rilasciato il teaser: il cast

Aderenza alla storia originale, estrema cura per i dettagli. Sembrano essere questi gli ingredienti, almeno in parte, della buona riuscita del progetto. Il film sarà diretto da Robert Zemeckis e vedrà Tom Hanks nel ruolo di Geppetto e Cynthia Erivo in quello della fata turchina.

Ma non solo loro. Personalità dall’indubbio calibro artistico si avvicendano nel nuovo Pinocchio, ritroviamo infatti: Benjamin Evan Ainsworth nei panni di Pinocchio, Joseph Gordon-Levitt in quelli del Grillo Parlante, Keegan-Michael Key nel ruolo della Volpe, Lorraine Bracco in quello di Sofia il Gabbiano. E mancano i nuovi personaggi, troveremo infatti Luke Evans nei panni di Postiglione.

Fata turchina calva e di colore, specchio della mutata società?

Senz’altro la live-action di Pinocchio è una delle maggiormente attese, proprio come è avvenuto per Sirenetta. Oltre alla fama, entrambe le favole condividono una certa dose di rischio che potrebbe farle scivolare in un pericoloso politicamente corretto, rendendole soggette a critiche e polemiche.

Per quel che riguarda Pinocchio, il motivo è presto spiegato. Come anticipato, il ruolo della fata turchina sarà interpretato da Cynthia Erivo. Sono due le peculiarità che contraddistinguono questo personaggio: il fatto che sia di colore e calva.

Nonostante le polemiche annunciate e prevedibili, almeno finora, la figura della fata turchina di colore ha scatenato meno polemiche rispetto a quanto accaduto per la Sirenetta, anch’essa rivisitata in chiave etnica.

Ora, la scelta può piacere o meno ma è indubbio che segua i cambiamenti che si sono verificati nella società. Sempre più secolarizzata ed inclusiva, dove si cerca di cogliere il valore delle differenze per evitare discriminazioni e contribuire alla libertà dell’individuo.

Dall’altro lato c’è invece chi sostiene la tesi opposta, rimanendo ancorato a dettami maggiormente classici legati al ricordo della spensierata fanciullezza che queste favole fanno magicamente rivivere. Voi cosa ne pensate?