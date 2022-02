Pokémon Scarlatto e Violetto: quando escono, trailer e cosa sappiamo dei nuovi videogiochi per Nintendo Switch

Pokémon. E’ stata davvero una giornata entusiasmante, quella del Pokemon Day del 27 febbraio scorso, durante la quale è stata anche annunciata, tra le altre cose, la nona generazione del franchise! La compagnia di videogiochi Nintendo ha finalmente rivelato i nuovi titoli in arrivo su Switch. Signore e signori, tenetevi pronti per Pokémon Scarlatto e Violetto. Ora, c’è solo una domanda che ronza nell’aria: quando escono?

Pokémon: quando escono i nuovi Scarlatto e Violetto

Diciamo da subito: non c’è ancora una data di uscita precisa, ma molto presto ci saranno nuovi aggiornamenti in merito alla vicenda. Per il momento, l’azienda si è limitata a svelare i nuovi titoli open world, che saranno disponibili presumibilmente da fine 2022. Ma cosa sappiamo per il momento?

Quali novità?

Sono in arrivo nuovi titoli per la console Nintendo Switch, sfavillanti, irruenti e tutti da scoprire: Pokémon Scarlatto e Violetto. Con queste uscite, ecco che la serie Pokémon si evolve in un modo del tutto nuovo diventando finalmente un open world a tutti gli effetti. Il giocatore vestirà i consueti panni di un irriverente e talentuoso allenatore di Pokémon e sarà libero di esplorare un mondo ricco e vasto, pieno di avventure improvvise, colpi di scena e cambi di direzione. La serie andrà ad ampliare un concetto di gameplay affrontato già in Leggende Pokémon Arceus.

Una nuova avventura per catturarli tutti!

Dunque, le città, la natura, i paesaggi di frontiera, si fonderanno in un unico mondo senza limiti, dal momento che gli utenti potranno osservare e catturare Pokémon in ogni parte della regione: mari, foreste, boschi, strade, etc. Non mancheranno, di certo, durante i tragitti, incontri inaspettati con specie rare e selvatiche, con le quali ingaggiare lotte per catturarli. Sarete pronti alla sfida?