Affluenza ballottaggio Aprilia 2023: risultati in diretta, exit poll, chi sarà il nuovo Sindaco?

Elezioni Aprilia, nessuna vittoria al primo turno e verdetto rimandato al ballottaggio. Si vota oggi e domani nel Comune pontino per capire chi, tra Lanfranco Principi e Luana Caporaso, diventerà Primo Cittadino. Si riparte dalla vittoria di misura del candidato del centrodestra. Adesso dunque sarà un testa a testa: chi la spunterà tra la Caporaso e Principi?

Ballottaggio Aprilia 2023, fino a quando si vota, orari

Ricordiamo che si può votare dalle 7.00 di oggi, domenica 28 maggio 2023 (c’è tempo fino alle ore 23.00), e, sempre dalle 7.00, domani, lunedì 29 maggio 2023, fino alle ore 15.00. Dopodiché inizierà lo scrutinio che, solitamente, si svolge in maniera più rapida rispetto a quello del primo turno. A quel punto avremo il verdetto ufficiale e capiremo chi sarà il nuovo Sindaco di Aprilia.

Comunali Aprilia 2023, i dati sull’affluenza al ballottaggio

Il Comune dei castelli romani è uno dei 47 Enti locali della Regione Lazio che sono andati al voto per rinnovare il Consiglio Comunale. Si riparte dal primo turno in cui il candidato del centrodestra Lanfranco Principi ha ottenuto il 46,82% delle preferenze, contro il 42,19% di quello del centrosinistra, Luana Caporaso. Nelle giornate del 14 e 15 maggio ha votato il 53,17% degli aventi diritto al voto. Vediamo ora l’affluenza in questo turno di ballottaggio.

Affluenza ballottaggio Aprilia domenica 28 maggio 2023, ore 12.00

Alle 12.00 ha votato ad Aprilia l’11,21% degli elettori. Nel raffronto con il primo turno, a parità di giorno e orario, il dato è in calo ma comunque abbastanza in linea con il precedente (12,83%).

Affluenza ballottaggio Aprilia domenica 28 maggio 2023, ore 19.00

Affluenza ballottaggio Aprilia domenica 28 maggio 2023, ore 23.00

Affluenza definitiva ballottaggio Aprilia lunedì 29 maggio 2023, i dati

Elezioni Aprilia 2023, i risultati del primo turno

Al primo turno la sfida è stata tra cinque candidati a Sindaco, Luana Caporaso, Angelo Casciano, Lanfranco Principi, Andrea Ragusa e Carmen Porcelli. I candidati più votati sono stati Lanfranco Principi del centrodestra, e Luana Caporaso del centrosinistra divisi in realtà da poco più di 1.300 voti a significare una partita tutt’altro che chiusa (anche perché c’è da capire in che modo verranno “ridistribuiti” i voti dati agli altri candidati).

Lanfranco Principi: 46,82%

Lega: 6,97%

Aprilia 2023: 7,79%

Fratelli D’Italia: 14,53%

Forza Aprilia (Civica): 5,84%

Unione Civica: 5,04%

Aprilia Valore Comune: 3,22%

Alternativa Moderata Apriliana: 4,38%

Luana Caporaso Aprilia Civica: 43,22%

Lista Luana Caporaso Sindaca: 11,83%

Uniti per Aprilia: 4,96%

Rete dei Cittadini: 3,09%

Aprilia Domani: 5,26%

L’altra faccia della politica: 4,06%

Forum per Aprilia: 4,25%

Aprilia Città Civica: 7,46%

Aprilia Tricolore: 1,51%

Andrea Ragusa: 4,39%%

Movimento 5 Stelle: 4,20%

Angelo Casciano: 4,11%

Fiamma Tricolore: 2,19%

Amici per l’Italia: 1,24%

Carmen Porcelli: 2,49%