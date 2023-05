Affluenza elezioni Fiumicino 2023: risultati in diretta, exit poll, chi sarà il nuovo Sindaco?

Elezioni Fiumicino 2023, iniziato il conto alla rovescia per l’elezione del nuovo Sindaco della città. Nel comune del litorale romano saranno quattro i candidati alla carica di Primo Cittadino e tutto lascia presupporre ad un possibile turno di ballottaggio. Ad ogni modo ai nastri di partenza troviamo Di Genesio Pagliuca per il centrosinistra, Mario Baccini per il centrodestra, Walter Costanza per il Movimento 5 Stelle e infine Claudio Cutolo in rappresentanza di Fiumicino Libera.

Amministrative Fiumicino 2023, fino a quando si vota, orari

Ricordiamo che per queste Amministrative 2023 sono stati individuati due giorni di voto, Domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023. Seggi aperti dalle ore 7.00 alle ore 23.00 per quanto riguarda domenica e dalle 7.00 alle 15.00 per ciò che riguarda la giornata di lunedì. Dopodiché si procederà allo spoglio dei voti: ricordiamo che se nessun Candidato dovesse raggiungere la soglia del 50%+1 dei voti si tornerà a votare per il ballottaggio a fine mese, precisamente domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023.

Affluenza Comunali Fiumicino 2023, i dati

Il Comune del litorale romano è uno dei 47 Enti locali della Regione Lazio che andrà al voto per rinnovare il Consiglio Comunale tra poco più di un mese. Qui si riparte dal Sindaco uscente Esterino Montino. Il centrosinistra, nel solco della continuità amministrativa con il governo cittadino uscente, presenta Ezio Di Genesio Pagliuca, già Vicesindaco del Comune. Il centrodestra lancia la sfida presentando la candidatura invece di Mario Baccini. E’ lui la figura scelta per interrompere il governo cittadino del centrosinistra, e in particolare del PD, che ha segnato le ultime due Amministrazioni. Presente anche il M5S, con Walter Costanza, e a completare il quadro come detto il movimento Fiumicino Libera con Claudio Cutolo.

Affluenza elezioni Fiumicino domenica 14 maggio 2023, ore 12.00

A Fiumicino al momento ha votato il 12,82% degli aventi diritto.

Affluenza elezioni Fiumicino domenica 14 maggio 2023, ore 19.00

Affluenza elezioni Fiumicino domenica 14 maggio 2023, ore 23.00

Affluenza definitiva elezioni Fiumicino lunedì 15 maggio 2023, i dati

Elezioni Fiumicino 2023, chi ha vinto? Exit poll, segui la diretta dello spoglio

Lo spoglio dei voti inizierà dopo la chiusura dei seggi prevista per le ore 15.00 di lunedì 15 maggio 2023. Il Corriere della Città seguirà in diretta lo scrutinio aggiornando i dati in tempo reale pubblicando il nome del vincitore non appena disponibile.

Risultati Comunali Fiumicino 2023, liste e Candidati

Corsa affollata per il ruolo di Sindaco di Fiumicino con quattro candidati a sfidarsi. Il centrodestra andrà unito e sarà supportato anche da altre liste civiche; anche il centrosinistra ha riunito gran parte delle forze progressiste ma non il M5S che come visto correrà da solo. Un solo logo infine per Cutulo appoggiato da Fiumicino Libera.

Diretta dalle ore 15.00 di lunedì 15 maggio 2023

Mario Baccini:-%

Lega: -%

Rin. Sgarb-Apoidei: -%

Polo Moderati: -%

Forza Italia: -%

FDI: -%

Baccini Sindaco: -%

Part. Pensionati: -%

UDC: -%

Crescere Insieme: -%

Walter Costanza: -%

Movimento 5 Stelle: -%

Ezio Di Genesio Pagliuca: -%

Lista Ezio Di Genesio Pagliuca Sindaco: -%

PD: -%

Parco Leonardo Futura: -%

Part. Socialista Italiano-Vivere Fiumicino-Adesso Fiumicino: -%

Demos Democrazia solidale: -%

Claudio Cutulo: -%