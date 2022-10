Antonio Tajani: chi è il Viceministro, età, braccio destro di Berlusconi, l’esperienza in UE, famiglia, Instagram

Antonio Tajani è uno dei volti di punta di Forza Italia, oltre a essere considerato il braccio destro di Silvio Berlusconi nella gestione del partito. La sua carriera ha uno spessore internazionale, in quanto è stato Presidente del Parlamento Europea dal 2017 al 2019.

Nel Governo di Giorgia Meloni, rivestirà un doppio ruolo: Ministro degli Affari Esteri e Vicepremier.

La grande amicizia con Berlusconi e l’Unione Europea

E’ uno dei volti fondatori di Forza Italia nel 1994, cominciando la propria carriera politica nel ruolo di addetto stampa di Silvio Berlusconi nella sua prima esperienza di Governo. Viene eletto per la prima volta in Europa nello stesso anno. Da qui una trafila, che negli anni lo avrebbe portato a essere uno dei volti più autorevoli del PPE e del Parlamento Europeo. Qui infatti è stato: Vicepresidente della Commissione europea, Commissario europeo per i Trasporti, Commissario europeo per l’industria e l’imprenditoria, Vicepresidente vicario del Parlamento europeo, Presidente del Parlamento europeo e Vicepresidente del Partito Popolare Europeo.

La famiglia del Vicepremier

L’attuale Ministro degli Affari Esteri non parla molto della propria vita privato, in quanto è molto riservato. Sappiamo che dal 1989 è sposato con Brunella Orecchio, con cui ha avuto due figli.

Il suo Instagram

Antonio Tajani è possibile trovarlo su Instagram al profilo @antoniotajani. Qui pubblica principalmente contenuti legati a Forza Italia e alla sua esperienza istituzionale.