Artena, elezioni Amministrative 2019: ecco la “Nuova Artena” di Ileana Serangeli

Nell’ antico borgo castellano di Artena, in vista delle elezioni Amministrative del 26 maggio 2019 sono iniziate le “presentazioni ufficiali dei candidati sindaco”.

Avantieri, sabato 6 aprile (come da programma), nel pomeriggio, presso la struttura “Il Palazzaccio” è stata la volta della lista “Nuova Artena” che, quale candidato sindaco, propone l’ avvocato Ileana Serangeli.

Davanti ad un buon pubblico e a personalità di livello nazionale, come il senatore Antonio Saccone (gruppo parlamentare “Forza Italia”; segretario regionale del Lazio dell’ UDC) e all’ ex sottosegretario di Stato, Marco Verzaschi, la già vicesindaco (attualmente consigliere comunale di opposizione in quel di Artena) ha argomentato appassionatamente e circostanziatamente; tanto quanto sui già noti motivi che determinarono il divorzio politico dall’ attuale primo cittadino, e la compagine al timone del Palazzo comunale; quindi, in un secondo ed ultimo intervento al microfono, su una prima pianificazione programmatica sulla “Nuova Artena” che, dovesse affermarsi elettoralmente, sarà il farò illuminante della sua lista “Nuova Artena” .

«Nei prossimi giorni – ha annunciato la candidata sindaco – ci saranno dei focus specifici, tanto sul programma elettorale, quanto sulla definizione della formazione che, con me, si propone l’ obiettivo di una “Nuova Artena” ».

A quanto pare, almeno al momento, sembrerebbe che anche Artena stia per fare il passo dai più auspicato: dal civismo alla politica amministrativa.