Basta morti bianche: dalla Regione Lazio ok alla Legge per la sicurezza sui luoghi di lavoro

“Prevenire morti e infortuni sul luogo di lavoro e le cosiddette malattie professionali. Contrasto al lavoro irregolare e alle molestie. E ancora: favorire la sicurezza. Agevolare l’accesso dei pazienti oncologici al risarcimento previdenziale dell’Inail per i tumori correlabili con il lavoro svolto.

Sostegno ai minori orfani di genitori morti sul lavoro. Contributi alle aziende che abbiano un modello organizzativo capace di garantire salute e benessere del lavoratore. Sono i punti cardine della legge sulle “Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo” che abbiamo approvato oggi in Consiglio Regionale.

Un provvedimento importantissimo che abbiamo voluto fortemente che ci permetterà di avere strumenti sempre più calibrati per aumentare gli standard di sicurezza sui posti di lavoro. Lavorare è un diritto. Fare in modo che non ci siano più morti è un nostro dovere. Un sentito ringraziamento alle consigliere e ai consiglieri di maggioranza e opposizione per aver approvato questo provvedimento. Alla Giunta regionale, al Vicepresidente della Regione Daniele Leodori e all’Assessore al Lavoro Claudio Di Berardino”.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.