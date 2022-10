Bonus bollette e stop distacchi ai morosi: le misure del primo decreto del Governo Meloni

Il giuramento sabato, i nuovi ministri e ora tutti al lavoro. Giorgia Meloni, prima donna Premier del Consiglio del nostro Paese, è già pronta e sta lavorando con la sua squadra per mettere a punto un decreto. Il primo del suo Governo. E pare che tutto ruoti attorno ai bonus e agli aiuti per le famiglie e i giovani in difficoltà, in questo periodo così difficile in cui aumenta tutto e le bollette di luce e gas spaventano.

Quali saranno le prime misure del Governo Meloni

Al centro del nuovo decreto, il DL Aiuti 4, ci sarebbe una moratoria di 6 mesi per le bollette, poi il bonus per i redditi scollegato dall’Isee e gli aiuti per le giovani coppie sui mutui per la prima casa. Giorgia Meloni starebbe pensando di frenare i distacchi dei morosi delle bollette, ora che le aziende dell’energia hanno deciso di tagliare il servizio di erogazione di energia elettrica e gas a 41 giorni dalla scadenza della bolletta non pagata. Il Governo, però, vorrebbe cambiare il meccanismo di moratoria e farlo durare almeno sei mesi.

Bonus per i redditi scollegato dall’Isee e i mutui per i giovani

Ma non finisce qui. Il nuovo Governo starebbe pensando di cambiare il bonus sociale: l’idea è quella di scollegarlo dall’Isee così, come spiega La Stampa, da poterlo garantire ai redditi più bassi. Al centro della politica anche i giovani under 35 e i mutui per la prima casa.

Credito di imposta per le aziende e bonus di 150 euro

Da prorogare, poi, il credito di imposta per le attività commerciali. Ma c’è chi parla anche del rinnovo del bonus di 150 euro, quello che per molti arriverà con la busta paga di novembre. L’aiuto potrebbe essere rinnovato e potrebbe arrivare anche nelle tasche di quei soggetti che ancora non ne hanno beneficiato, mantenendo però come requisito il reddito al di sotto dei 20 mila euro l’anno. Quello che è certo è che il nuovo Governo si sta mettendo al lavoro ed è pronto a dimostrare a tutti che ce la farà.