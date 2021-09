Ciampino, la “scivolata” del Centrodestra laziale

Scoprire, capire e riflettere: ecco cosa ho fatto ieri, 10 settembre 2021, in una passeggiata a Ciampino, e precisamente in via Trieste, nel quartier generale dell’ex sindaco Daniela Ballico.

Mai prima avevo avuto modo di conoscere la sindacalista dell’UGL che, in maniera semplice e diretta, ha riassunto quanto fatto al timone della città aeroportuale e, suo malgrado, nonostante tutto, dettagliato il capitolo della dipartita dell’Amministrazione comunale (Ciampino, la signora sindaco Ballico in minoranza) .

Ascoltandola, il pensiero è andato alla tornata elettorale dei prossimi 3 e 4 ottobre che, nel Lazio – nel territorio dell’ex Provincia di Roma (Città Metropolitana di Roma Capitale) -, non promette nulla di buono per il Centrodestra, viste e considerate le lacerazioni interne nelle realtà di Frascati, Marino e Monte Compatri dove, per ragioni diverse, il Centrosinistra è favorito; e l’incognita Roma: stando ai sondaggi, il professor Enrico Michetti dovrà duellare non poco al secondo turno (dove dovrebbe arrivare primo, sempre a detta delle rilevazioni sondaggistiche).

Riguardo a Ciampino, qualsivoglia elettore moderato o sovranista residente nella Regione governata da Nicola Zingaretti dal 2013 è facile che porti in animo il seguente pensiero: la fine anticipata della sindacatura di Daniela Ballico arreca un forte malessere al già non idilliaco stato di forma del Centrodestra dentro e fuori il GRA.

Un sindaco che stava amministrando coscientemente è doveroso che si ricandidi; è fatto obbligo (morale) – per i partiti che delimitavano il perimetro politico della maggioranza in Consiglio comunale – di sostenerla (convintamente) e, nel caso di specie, per gli elettori di metterle (nuovamente) la fascia tricolore sulle spalle.

E’ improvvido gettare alle ortiche esperienze amministrative degne di nota; a volte capita, purtroppo.