Di Giovanni (M5s): X Municipio, neuropsichiatri infantili e logopedisti, bene la raccolta firme ma serve incontro urgente in Regione Lazio

Raccolta firme per neuropsichiatri infantili e logopedisti nel X Municipio. L’ex Capogruppo di maggioranza della passata consiliatura, Antonio Di Giovanni, interviene in maniera diretta sulla problematica.

“Il dramma che stanno vivendo centinaia di famiglie, a causa della mancanza nella ASL Rm3 di figure specializzate in grado di supportare i bambini e i ragazzi con disturbi neuropsichiatrici, non può e non deve passare inosservato – sostiene Di Giovanni – Trovo giusta e sacrosanta la raccolta firme che ha sollevato il problema, ma non possiamo limitarci a questo. Serve un’interlocuzione diretta con i decisori politici, per far si che la petizione non resti sulla carta”.

Supporto a bambini e ragazzi con disturbi neuropsichiatrici nel X Municipio: il coinvolgimento della Regione

“Per questo motivo – prosegue l’ex Capogruppo – ho ritenuto opportuno coinvolgere l’Assessora regionale Roberta Lombardi e il Capogruppo M5S alla Regione Lazio, Loreto Marcelli, che è anche componente della Commissione Sanità, affinché si possa arrivare concretamente alla risoluzione del problema. Grazie alla loro disponibilità, sarà convocata in tempi strettissimi un’apposita commissione regionale, nel corso della quale saranno auditi anche i soggetti direttamente interessati, per arrivare ad una soluzione definitiva che dia risposte tangibili a questi ragazzi e alle loro famiglie”.

“Sono fiducioso – conclude Di Giovanni – che l’intervento regionale di Lombardi e Marcelli, possa realmente concretizzare le istanze delle famiglie del X, XI, XII e del Comune di Fiumicino, riuscendo a dotare la Asl Rm3 di neuropsichiatri infantili, psicologi dell’età evolutiva, assistenti sociali, logopedisti, terapisti della neuro e psicomotricità dell’ età evolutiva (i cosiddetti Tnpee)”.