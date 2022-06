Di Maio lascia il Movimento 5 Stelle e fonda un nuovo partito: nasce ‘Insieme per il futuro’

Alla fine la scissione c’è stata. Luigi Di Maio stasera ha ufficializzato, in diretta tv, la sua uscita dal Movimento 5 Stelle. E, contemporaneamente, la nascita di un nuovo partito, Insieme per il futuro. La scelta era ormai quasi inevitabile, visti gli scontri sempre più frequenti con l’ex Premier Giuseppe Conte.

Nascita di un nuovo “movimento”

Ma chi seguirà Gigi Di Maio su questa strada? Di certo ci sono circa 40 tra deputati e senatori del Movimento 5 Stelle, ma Di Maio punta a raccogliere consensi e proseliti tra gli altri gruppi parlamentari. A dare l’appoggio incondizionato al Ministro degli Esteri sono stati Filippo Gallinella, Marialuisa Faro, Dalila Nesci, Sergio Battelli, Gianluca Vacca, Alberto Manca, Luigi Iovino, Andrea Caso, Roberta Alaimo, Davide Serritella, Alessandro Amitrano, Caterina Licatini, Daniele Del Grosso, Paola Deiana, Elisabetta Barbuto, Iolanda Di Stasio, Elisa Tripodi, Margherita Del Sesto, Laura Castelli, Tiziana Ciprini, Manlio Di Stefano, Nicola Grimaldi, Simone Valente, Luciano Cadeddu, Andrea Giarrizzo, Marianna Iorio e Pasquale Maglione per quanto riguarda il Parlamento. Al senato troviamo invece Simona Nocerino, Daniela Donno, Antonella Campagna, Emiliano Fenu, Vincenzo Presutto, Primo Di Nicola, Sergio Vaccaro e Fabrizio Trentacoste.

In arrivo altre adesioni?

Ma già stamattina, quando Di Maio ha raccolto le adesioni dei primi 40 firmatari, altri deputati e senatori sono sembrati interessati alle idee del ministro. Lo scopo è quello di attrarre tutti coloro che sono in rotta con le loro forze di appartenenza.

Informato il Presidente Mattarella

Di Maio ha parlato della scissione con il Presidente Sergio Mattarella. Oggi è salito al Quirinale per informare il capo dello Stato. Solo in un secondo momento ha dato l’annuncio in conferenza stampa. La diretta è stata trasmessa in tv dall’Hotel Sina Bernini Bristol di Roma.