È morto Andrea Augello, senatore Fdi. Meloni: “Un punto di riferimento, ci mancherai”

È morto il senatore di Fratelli d’Italia Andrea Augello. Malato da tempo, l’uomo è spirato all’età di 62 anni. Parlamentare per quattro legislature, sottosegretario alla Pubblica Amministrazione nel governo Berlusconi, nel 2018 aveva aderito al partito di Giorgia Meloni. È stata proprio quest’ultima la prima ad esprimere il proprio cordoglio per la morte del politico.

A dare la tragica notizia, su Facebook, la moglie di Augello mentre il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ne ha annunciato in aula la scomparsa e l’assemblea ha poi osservato un minuto di silenzio. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza dall’ambiente politico che si stanno avvicendando nel corso di queste ore. “I senatori del gruppo Fratelli d’Italia hanno appreso con dolore la notizia della morte del caro collega Andrea Augello. Una vita dedicata all’impegno culturale, alla militanza politica, proseguita anche durante la lunga malattia che lo ha colpito. Alla moglie e ai figli vanno i sensi del nostro cordoglio e della nostra vicinanza”, queste le parole del presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan il quale non è stato l’unico ad esprimere un pensiero nei riguardi dell’uomo: “Di lui ricordo la grande competenza e la forte determinazione ma anche l’amore per la politica e il rispetto per le istituzioni. Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano le sentite condoglianze mie personali e quelle del Senato”, questo, invece, il messaggio di La Russa.

Le parole della Meloni

Non è ovviamente mancato anche il ricordo della premier Meloni che dichiara: “Ci ha lasciato Andrea Augello, senatore di Fratelli d’Italia. Un punto di riferimento per tanti, un politico estremamente capace, un uomo intelligente, determinato, divertente. Ci mancherà, e molto. Alla sua famiglia, alle sue figlie, e a tutti coloro che gli hanno voluto bene come gliene volevamo noi, condoglianze sincere. A Dio, Andrea”.