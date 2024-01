Elezioni Europee 2024, il Generale Vannacci candidato? L’indiscrezione

Elezioni Europee 2024, circola il rumors dietro la possibile candidatura del Generale Roberto Vannacci: cosa c’è di concreto?

Si riscalda la scena politica italiana, in attesa del voto per le elezioni valevoli per le Europee del 2024. Dopo la possibilità di una candidatura quasi scontata di Elly Schlein nelle fila del Partito Democratico e il centrosinistra, rumors sembrerebbero annunciare l’imminente candidatura del Generale Roberto Vannacci, autore di un libro diventato bestseller in Italia negli scorsi mesi.

Elezioni Europee 2024: il successo inaspettato del Generale Vannacci

Doveva rivelarsi un libro destinato a essere letto da poche persone, in uno scritto dove il militare esprimeva un proprio flusso di coscienza riguardo le grandi tematiche dell’attualità italiana. Nonostante sia nato come uno scritto sotto etichetta indipendente, il libro “Il mondo al contrario” si è trasformato in un successo grazie alle piattaforme digitali, che hanno riportato un gran numero di italiani alla lettura di un saggio politico dopo diversi decenni di buco culturale in materia.

Il Generale Vannacci sull’onda della scena italiana

Tanti italiani hanno rivisto un punto culturale di riferimento nel militare de La Spezia, capace di parlare alle persone con un linguaggio che la politica sembrava aver dimenticato da tempo. Ma ai tanti plausi, notevoli anche le critiche: in primis di quelle frange politiche che definiscono lo scritto come razzista e omofobo, oltre che poco attinente a una persona che svolge un ruolo militare in Italia.

Il Generale Vannacci scende in politica?

Tra gruppi “pro e contro” Vannacci, il Generale avrebbe meditato il proprio inserimento nel contesto della politica italiana. In un momento di vuoto culturale attorno alle idee e soprattutto alla visione del Paese, persone vicine al militare lo vorrebbero sempre più vicino a un ufficiale discesa in campo, in un’avventura che ideologicamente partirebbe proprio dalle tesi esposte in “Il mondo al contrario”.

Il Generale Vannacci prepara le elezioni Europee 2024

Indagando sul conto di questo rumors inerenti il generale Roberto Vannacci, l’annuncio di una sua discesa in campo dovrebbe avere le ore contate. Il militare sarebbe prossimo a un accordo con la Lega di Matteo Salvini. Secondo le informazioni in nostro possesso, il Generale verrebbe inserito all’interno del listino che interesserebbe tutto il Centro Italia e in quello del Mezzogiorno, ovvero i territori dove il libro ha ottenuto i maggiori successi.

La possibile scelta politica del Generale Vannacci

Il generale Roberto Vannacci sarebbe stato contattato nei mesi scorsi da Matteo Salvini e i suoi più stretti collaboratori, attuale segretario della Lega, proprio per valutare la possibilità di una candidatura in vista delle elezioni Europee di giugno 2024 (si svolgeranno tra il 6 e il 9 giugno). Seppur freddo attorno alla prima proposta, coi mesi il militare avrebbe meditato la possibilità di questa entrata in politica all’interno della sfera leghista.

Le altre possibilità nel Centrodestra per il Generale Vannacci

Secondo le personalità attorno al militare de La Spezia, concretamente solo la Lega avrebbe esposto l’intenzione di candidare il Generale in vista del voto di giugno. Opportunità che sarebbe stata negata da Fratelli d’Italia, nonostante il partito di Giorgia Meloni sia molto legato alla sfera del mondo militare e le forze armate.

A negare l’ingresso di Vannacci nel partito meloniano, secondo i rumors che girano a Roma, sarebbe stato il “no” categorico di Guido Crosetto, attuale Ministro della Difesa e che si era scagliato contro Vannacci nei mesi scorsi.

Vannacci prepara la candidatura in Europarlamento?

Al momento, Roberto Vannacci starebbe preparando la corsa alle Europee. Se dovesse inserirsi nella Lega, la sfida sulle preferenze sarebbe apertissima, considerato come in questo territorio si andrebbero a candidare gli europarlamentari uscenti del Centro Italia: tra tutti Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi e Matteo Adinolfi (personalità molto conosciute tra la Toscana e il Lazio).

Secondo le voci di corridoio, dietro Vannacci starebbero lavorando numerosi fan club, che oggi sarebbero attivi nelle maggiori città del Centro Italia e il Mezzogiorno (in primis Roma e la Calabria). Come fu con i “club di Silvio” di Silvio Berlusconi qualche anno fa, il Generale potrebbe puntare all’aiuto di questi gruppi per farsi sostenere e far veicolare la propria campagna elettorale. Tra questi, dei nuovi gruppi Facebook ispirati al militare e che promettono di sostenere la sua eventuale candidatura.