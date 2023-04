Elezioni Latina 2023: chi sono i candidati, quando si vota, sondaggi, le liste

Conto alla rovescia per le elezioni Amministrative a Latina. Il capoluogo pontino è uno dei 47 Comuni della Regione Lazio che andrà al voto per rinnovare il Consiglio Comunale tra poco più di un mese. A Latina, lo ricordiamo, si riparte dalla caduta dell’Amministrazione di Damiano Coletta e al successivo periodo di commissariamento. A pochi giorni dalle elezioni dunque facciamo il punto della situazione su candidati e liste tra cui saranno chiamati a scegliere i cittadini.

Candidati elezioni Comunali Latina 2023, le liste

In questa sezione vediamo l’elenco dei candidati che si affronteranno per diventare il nuovo Sindaco di Latina. Considerando i pregressi e la frammentazione dello scacchiere politico quasi certamente si arriverà al ballottaggio tra i due candidati più votati al primo turno anche se non possono essere esclusi a priori possibili colpi di scena. Di seguito i nomi e le liste annunciati ufficialmente che concorreranno alle elezioni comunali di Latina.

In aggiornamento

Il centrodestra punta su Matilde Celentano alle Comunali di Latina

A pochi giorni dalla chiusura delle liste elettorale nell’area di centrodestra, che parte favorita chiaramente in virtù del momento storico che stiamo vivendo, le forze politiche sembrano aver individuato nella figura di Matilde Celentano il nome giusto per puntare alla vittoria. Queste le liste a suo sostegno:

Matilde Celentano Sindaco

Fare Latina

Risorgimento

Forza Italia

Lega

Fratelli D’Italia

UDC

Democrazia Cristiana

Elezioni Latina 2023, centrosinistra: le mosse di PD, M5S e Terzo Polo

Se sponda Partito Democratico la scelta è ricaduta nuovamente sul Sindaco uscente, Damiano Coletta, ancora non è chiaro se il Terzo Polo e il M5S faranno parte o meno della coalizione. Nel possibile schieramento per Coletta ci sono almeno già altre due liste, Per Latina 2023 e Latina Bene Comune.

Ballottaggio elezioni Comunali Latina, quando si vota

Il primo turno delle Amministrative comunali sarà come detto domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023. In caso di mancata vittoria con una preferenza superiore al 50% sarà necessario attendere il ballottaggio per conoscere il nome del nuovo Sindaco di Latina. Ricordiamo che le Elezioni Comunali 2023 si terranno in 47 comuni della regione Lazio, 8 quelli situati nella Provincia di Latina. L’eventuale secondo turno si terrà il 28 e 29 maggio sempre domenica e lunedì.

