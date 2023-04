Elezioni Pomezia, Claudio Mazza: ‘Questo è solo il principio’

“Buon tutto a te, sono Claudio Mazza, residente a Pomezia da circa 20 anni, sposato e padre di 2 ragazze, un gatto ed un cane (anche loro sono come figli) .In pochissime parole cercherò di elencare gli atti concreti raggiunti in questo territorio.

In questo tempo ho avviato 4 attività insieme alla famiglia, dato lavoro ad oltre 20 persone e generato economia circolare.

Aiutato molte associazioni a risolvere delle problematiche: per questo le ringrazio per le emozionanti recensioni fatte nei miei confronti.

Ho avuto il piacere di “trainare” due associazioni locali, due regionali e un consorzio, sono stato membro di due associazioni nazionali, il tutto con piacevoli soddisfazioni personali e territoriali.

Grazie a questo percorso ho portato il nome di Pomezia, in modo positivo, in tutta la regione Lazio ed oltre, andando in onda anche in tv (Rai 2, Rai 3, Rete Oro, Canale 10), nelle radio (radio Crikcrok, Radio Roma Capitale, Studio 93) e su svariati articoli stampa locali regionali e nazionali. La più grande soddisfazione è stata nel concretizzare tutto questo grazie e solo al contributo di aziende e liberi cittadini, purtroppo (per loro) con la più totale indifferenza delle ultime due amministrazioni. Ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato e sopportato in questi cammini.

Ringrazio per la stima e fiducia nei miei confronti, L’Europarlamentare ed assessore Regionale Luisa Regimenti e l’on. Alessandro Battilocchio, membro della camera dei deputati. Auguro un grande in bocca al lupo a tutti noi, e a voi cari che mi conoscete vi dico: È SOLO IL PRINCIPIO”.

https://www.facebook.com/claudio.mazza.378

