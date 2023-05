Elezioni Pomezia: Eleonora Napolitano: “Un piano del commercio per Pomezia e Torvaianica”

“Guardando allo sviluppo di Pomezia degli ultimi 10/15 anni ci si rende conto della difficoltà che vivono le vie “storiche” del commercio: centro di Pomezia e di Torvaianica. È per tutto questo che vogliamo rimettere al centro un piano del commercio per Pomezia e Torvaianica. Riteniamo sia necessario riprendere il tema della costituzione delle reti di imprese tra attività economiche su strada con l’obiettivo di potenziare la competitività e di rendere tali reti volano per uno sviluppo territoriale sostenibile, nonché elemento di coesione e riconoscimento per la Comunità e per i visitatori e utenti esterni”.

Lo dichiara Eleonora Napolitano, candidata del centrosinistra, che aggiunge: “Vogliamo potenziare il SUAP utilizzandolo anche come interfaccia per far conoscere tutte le opportunità dei finanziamenti e contributi regionali, nazionali, europei dedicati a tutte le attività produttive del territorio, dalle più piccole alle grandi imprese, per valorizzare le attività già presenti e sostenere l’apertura di nuove e qualificate realtà imprenditoriali, oltre che ampliarlo con sportelli specifici dedicati alle PMI e alla lotta all’usura, come meglio specificato nei successivi capitoli”.

“L’amministrazione – continua Napolitano – deve comprendere che per il rilancio del commercio è necessario rendere il centro storico di Pomezia e Torvaianica competitivo rispetto alle grandi aree commerciali. In particolare, gli sforzi dell’amministrazione devono:

Rendere di alto livello il decoro urbano, non solo cestini e panchine, ma un ambiente rinnovato nel suo complesso, ricco di verde; Creare aree di parcheggio che rendano agevole il raggiungimento delle vie dello shopping; Favorire l’insediamento di attività che attraggano le persone. Le attività di servizio o non qualificate vanno insediate in zone meno centrali. In funzione della liberalizzazione delle licenze valutare la possibile istituzione del “centro storico”, unica possibilità di poter intervenire nell’”indirizzare” le licenze; Agevolare la “passeggiata”, ampliando i marciapiedi e cominciando a lavorare per l’allargamento delle aree pedonali lungo tutte le vie dello shopping; Coordinare e incentivare attività di marketing (es. pubblicità comune e coordinata durante i periodi più intensi: black friday, saldi, Natale…). Creare eventi che attraggano persone nel centro.

Queste attività vanno applicate anche nel litorale di Torvaianica, aggiungendo ulteriori interventi specifici.

Creare nuovi spazi commerciali agevolando cambi di destinazione d’uso per gli edifici ubicati fronte mare. Ciò creerebbe nuovi spazi commerciali più attrattivi per attività più profittevoli.

Trasformare i nuovi spazi che si sono creati e che si creeranno (vedi ex Biagio e rimessaggio pescatori) in zone dove creare spazi commerciali, culturali e di aggregazione. Il tutto finalizzato ad attirare un turismo stanziale anziché puntare solo su quello mordi e fuggi”, conclude Napolitano.