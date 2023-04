Elezioni Pomezia, REA (Rivoluzione Ecologista e Animalista): ‘Il futuro passa dalla tutela dell’ambiente e degli animali’

Rivoluzione Ecologista e Animalista esce totalmente dai vecchi schemi ideologici che rappresentano, oggi, un peso per ogni proposta realmente razionale ed efficace, sia che siano di destra, sia che siano di sinistra. Detto ciò, quello che poi nel concreto differenzia la nostra proposta dalle altre è la consapevolezza che per migliorare il nostro mondo è indispensabile prima di tutto tutelarlo e garantire ad esso un futuro. Per questo motivo la tutela dell’ambiente e degli animali è il primo passo per difendere anche il genere umano e quindi i cittadini e migliorare poi la società. Quindi, REA non ha una connotazione ideologica tradizionale e in queste elezioni amministrative, quando non concorre autonomamente o direttamente, appoggia esclusivamente candidati e liste che fattivamente indicano la tutela degli animali e dell’ambiente come imprescindibile priorità. In ogni caso, Rivoluzione Ecologista e Animalista è una forza moderata, razionalmente ambientalista e animalista, ma al tempo stesso molto attenta alla tutela della legalità e impegnata ad operare sempre al fianco delle Istituzioni. A livello nazionale questo giovane partito sta promuovendo una proposta di “legge quadro” per la tutela degli animali e dell’ambiente, così da sopperire alle pesanti carenze normative a riguardo.

Cosa volete dire veramente agli italiani che dovrebbero votarvi?

La rivoluzione ecologista ed animalista è la più radicale mai pensata nella storia, perché non mette in discussione soltanto l’idea stessa di società, ma l’idea di umanità come la intendiamo, nonché la nostra identità e il nostro ‘posto’ nel mondo. Chi pensa che la questione ecologista, che va di pari passo con quella animalista, sia secondaria, non ha compreso che dalla tutela ambientale dipende il futuro dell’umanità. In troppi non l’hanno capito e ciò rende la presa di coscienza quasi una rivoluzione di pensiero e, in senso più ampio, culturale. Dobbiamo capire che se non iniziamo a curare i danni già fatti, se non incominciamo seriamente a difendere la Terra, perderemo progressivamente ogni forma di benessere raggiunto, saremo destinati al fallimento e probabilmente, lentamente ma inesorabilmente, all’estinzione.

Chi sono i vostri candidati?

Quello che possiamo garantire è che sono tutte brave persone, che amano e rispettano gli animali e l’ambiente, ancor più, o perlomeno al pari, di loro stessi. Persone sensate, ambientalisti in maniera razionale, capaci di trovare sempre la miglior “via” per risolvere un problema o sanare una situazione che, qualora non lo sia già, rischia di diventare emergenza. Persone motivate, giovani e meno giovani, che hanno trovato una serenità che gli permette di puntare a risolvere i grandi problemi comuni. Gente che impegnandosi, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie specificità e competenze, crede e si impegna per un vero e importante cambiamento!

Lei, ad esempio, cosa farebbe nel concreto per il nostro territorio?

Innazitutto, mi presento: mi chiamo Francesco Pivetta e ho vissuto a Torvaianica fino ai miei 23 anni, per poi tornare a 48.. Ho quasi l’impressione, rivangando nella mia memoria, che sia stato totalmente abbandonato in questi ultimi 25 anni. Professionalmente sono un manager informatico e ho collaborato con realtà di primissimo ordine. La mia esperienza mi permette di mettere al servizio del territorio le mie competenze. Ovviamente, non mi pongo l’obiettivo di cambiare il mondo, ma il nostro Comune sì! Efficienza, analisi, concretezza e controllo sono alla base di ogni buona idea e, se fossi eletto, saprei garantire il mio impegno per portare a termine qualsiasi buona idea sia messa in campo, anche se provenisse da un partito di opposizione. In REA sappiamo che non tutti sono capaci di trattare ogni argomento sensibile e la filosofia è mettere i referenti di partito nelle posizioni che gli competono o dove sono piu’ utili. Io e la mia compagna, di lista Grazia Paulicelli siamo particolarmente attivi per quanto riguarda la “tutela e benesere degli animali”, ma abbiamo a cuore anche i temi base della nostra campagna elettorale che sono: Bonifica Impianto Eco X – Rinascita del turismo sul litorale da Torvajanica ad Ardea e oltre; Servizi al cittadino e Scuola… Ovviamente appoggiamo con forza anche le tematiche del nostro candidato Sindaco Veronica Felici, che siamo sicuri sara’ il prossimo Sindaco della nostra comunità.

Quale il messaggio “forte” che volete mandare?

Al momento la priorità è quella di mettere in risalto in nostri contenuti e i nostri obiettivi concreti che poi, con la fiducia che vorranno darci gli elettori, ci impegneremo a concretizzare. Pensiamo, infatti, che un adeguato progetto di rivalutazione di Torvajanica e Ardea sarebbe ottimale per attirare investitori capaci di dare lavoro ai giovani e rilanciare l’intero territorio riversando benessere e serenità sulla cittadinanza intera. Ad esempio, chi potrebbe negare che un porto turistico possa rivelarsi un volano economico importante per le aziende?

Chi è Francesco Pivetta

Francesco Pivetta è stato nominato nuovo responsabile nazionale comunicazione digital di Rea. Autorevoli novità in casa di Rivoluzione Ecologista Animalista. Il segretario nazionale del partito, Gabriella Caramanica, ha nominato Francesco Pivetta nuovo responsabile nazionale della comunicazione digital Rea: “Nella società attuale, dove l’innovazione telematica e i social media sono diventati elementi fondamentali, abbiamo creduto fosse importante avere una figura in grado di veicolare l’immagine e il messaggio politico del nostro partito anche sulle piattaforme tecnologiche di nuova generazione. E in tal senso abbiamo trovato in Francesco un grande professionista, peraltro anche amante degli animali e strenuo difensore dell’ambiente”.

Francesco Pivetta, nato a Roma nel 1974, manager ed esperto del mondo informatico e digitale, dunque, è pronto alla nuova avventura politica: “A nome di tutta Rivoluzione Ecologista Animalista vogliamo rivolgergli i nostri più sentiti auguri di buon lavoro, nella consapevolezza che il suo contributo sarà prezioso per il rilancio e la comunicazione del partito sul territorio e tra la gente”, ha concluso il segretario nazionale Rea, Gabriella Caramanica.

