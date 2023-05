Elezioni Pomezia, Veronica Felici: ‘Il rilancio del territorio passa dal turismo, ecco come’

“Abbiamo la fortuna di vivere in una città che, nel suo piccolo, ha tutto per poter diventare meta di turisti. Ma il turismo va rilanciato portando la città a livelli competitivi”. Veronica Felici, candidata sindaco per la coalizione del centrodestra alle elezioni amministrative di Pomezia, nei punti del suo programma elettorale mette in particolare rilievo il turismo.

“Un mare con 9 chilometri di spiagge dorate, scavi archeologici, due musei, un parco tematico all’interno del nostro territorio e uno alle porte. L’offerta di base è formidabile, ma finora è mancata la coordinazione, sono mancati i servizi, è mancato quello che rende di una località un posto d’attrazione”, afferma la Felici.

Turismo che diventi crescita economica per il territorio

“Una delle parole chiave all’interno del mio programma politico è ‘territorio‘. Territorio inteso come un vero e proprio prodotto turistico basato sul rapporto tra comunità residenti e turisti, in piena sinergia con tutti i soggetti di politica territoriale: urbanistica, ambiente, beni culturali, viabilità, trasporti”, prosegue la candidata sindaco del centrodestra.