Elezioni Pomezia, Veronica Felici punta sulla sicurezza: ‘Maggiore presenza delle forze dell’ordine, telecamere e più illuminazione’

Furti, rapine, spaccio di sostanze stupefacenti. Pomezia e Torvaianica sono spesso al centro della cronaca per episodi di criminalità. Vittime i cittadini incolpevoli, che da tempo chiedono maggiore sicurezza sull’intero territorio comunale. Sono anni, ormai, che viene richiesto dai cittadini un Commissariato della Polizia di Stato, visto che la sola presenza dei Carabinieri e della Polizia Locale, nel numero in cui è attualmente, sembra non essere sufficiente a coprire le esigenze di un territorio vastissimo e di una popolazione di circa 64 mila abitanti.

E proprio la sicurezza pubblica è uno dei punti cardine del programma elettorale di Veronica Felici, candidata sindaco della coalizione di centrodestra.

“Ecco come Pomezia sarà una città più sicura”

“Garantire la sicurezza pubblica è una priorità. Per noi lo è”, dichiara Veronica Felici. “Nel mio programma politico, quello che propongo per andare incontro a questa esigenza si traduce in ampliamento e intensificazione delle aree videosorvegliate connesse a centrali di controllo H24, ma anche nella maggiore copertura dell’illuminazione stradale“.