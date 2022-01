Elezioni Presidente della Repubblica, c’è l’accordo: sarà Mattarella bis

Sarà, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, Mattarella bis. Dopo la settima fumata nera, c’è l’accordo tra i partiti, che hanno scelto di riconfermare l’attuale Presidente della Repubblica come Capo dello Stato. Sergio Mattarella oggi ha ricevuto 387 voti: ieri le sue preferenze erano state 336 di ieri.

Elezioni presidenziali, sarà Mattarella bis

Dalle 16:30 sono iniziate le le votazioni dell’ottava giornata: dovrebbe essere quella in cui finalmente nell’Aula di Montecitorio uscirà il nome del nuovo Presidente, confermando appunto il Mattarella bis a seguito dell’intesa raggiunta nel vertice di maggioranza. Oggi pomeriggio i capigruppo sono andati al Quirinale per chiedere la disponibilità a Matterella, che si è messo a disposizione.

Salvini: ‘Dobbiamo chiedere a Mattarella di restare”. Meloni: “Non voglio crederci”

Spaccato il centrodestra su questa scelta. Se da una parte Matteo Salvini già da stamattina puntava su Mattarella, dicendo: “Dobbiamo chiederci se non sia più serio andare da Mattarella e chiedergli di restare”, dall’altra Giorgia Meloni replicava con un post su Twitter: “Salvini propone di andare tutti a pregare Mattarella di fare un altro mandato da Presidente della Repubblica. Non voglio crederci”. Infatti il partito della Meloni, Fratelli d’Italia, non darà il suo sostegno alla rielezione di Mattarella alla Presidenza.

Draghi: Mattarella la scelta migliore per il bene del Paese

Anche per Mario Draghi la scelta migliore è che Mattarella resti al Quirinale “per il bene e la stabilità del Paese”. Proprio Draghi oggi si è incontrato con Mattarella: i due hanno dialogato per circa un’ora e mezza e l’auspicio del Presidente del Consiglio è che il Presidente della Repubblica riconfermi il suo ruolo, cosa che gli avrebbe espressamente chiesto per garantire stabilità alla nazione.

Che questo accadrà ne è sicuro anche il senatore Pd Andrea Marcucci, che su Twitter scrive: “Oggi pomeriggio rieleggeremo un grande presidente. #Mattarella #Quirinale”. Ma anche il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia è sulla stessa linea: “Si può andare finalmente verso la chiusura. In questi minuti si stanno creando le condizioni trasversali per recepire i chiari segnali del Parlamento. Non perdiamo altro tempo, serve stabilità”, scrive sul suo profilo.

Elezioni Presidente della Repubblica: Berlusconi appoggia Mattarella

Soddisfatto anche Berlusconi, che ha assicurato a Mattarella, sentito telefonicamente, il sostegno di Forza Italia in fase di elezione. “Questo è il momento dell’unità e tutti dobbiamo sentirlo come un dovere. Ma l’unità oggi si può ritrovare soltanto intorno alla figura del Presidente Sergio Mattarella, al quale sappiamo di chiedere un grande sacrificio, ma sappiamo anche che glielo possiamo chiedere nell’interesse superiore del Paese, quello stesso che ha sempre testimoniato nei 7 anni del suo altissimo mandato”, ha dichiarato dall’ospedale in cui è ancora ricoverato.