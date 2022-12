Elezioni regionali 2023 nel Lazio: si vota il 12 febbraio, chi sono i candidati

Le manovre in vista delle elezioni regionali Lazio 2023 si stanno facendo sempre più concrete, e le cose iniziano a prendere forma. Ora, la Regione ha anche ufficializzato la data del voto: le comunicazioni dichiarano che le urne si apriranno domenica 12 febbraio – una settimana prima delle primarie del Pd. All’indomani della sua elezione a deputato nelle recenti politiche che lo hanno visto coinvolto, Nicola Zingaretti aveva già ufficializzato le sue dimissioni – anche se si trattava di una scelta ovvia, dato il vincolo di due mandati – e non è più il Presidente della Regione Lazio. La decisione ha provocato, inevitabilmente, la necessità di un ritorno ai seggi in leggero anticipo rispetto alla naturale scadenza della legislatura, sebbene di non molto. Nulla di eccessivamente straordinario, insomma.

Gli schieramenti politici per le elezioni regionali Lazio 2023

Per quanto riguarda lo schieramento di centrosinistra, per il dopo Zingaretti, sarebbe tutto pronto per il lancio di Alessio D’Amato, spronato da Azione e Italia Viva, con anche il Pd che alla fine si è unito. Correrà per conto proprio, invece, il Movimento 5 Stelle, mentre ancora è tutto da capire sul cosa farà il duo Verdi-Sinistra. La situazione è uno stallo alla messicana anche per il centro-destra, dove la scelta del candidato presidente alle elezioni regionali nel Lazio dovrebbe spettare a Fratelli d’Italia. Ancora nulla di fatto per il loro delfino. I sondaggi sono stati, però, da sempre molto chiari sulla vicenda: solamente un campo largo del centrosinistra potrebbe tentare di portare a casa un risultato vincente contro il centro-destra. Ma per il PD, soprattutto nelle condizioni di ora, non sarà proprio facile riunire sotto lo stesso tetto Azione e il Movimento 5 Stelle. Se nel 2018, le elezioni regionali nel Lazio si sono tenute in data 4 marzo, in armonia con le elezioni politiche regionali della regione Lombardia, quest’anno si gioca di anticipo. le elezioni regionali infatti si terranno in data domenica 12 febbraio.

Elezioni Regionali Lazio: ecco tutti i nomi del nuovo consiglio regionale

Come funziona la legge elettorale

Per quanto riguarda, poi, la legge elettorale in vigore per le elezioni regionali Lazio, questa è stata modificata nel gennaio 2017: di fatto, sono stati diminuiti a 50 il numero dei consiglieri, con l’inserimento poi della parità di genere e del divieto al terzo mandato. Nel dettaglio, l’80% dei seggi del Consiglio (40 consiglieri) sarà assegnato, con metodo proporzionale, alle liste circoscrizionali concorrenti presentate su base provinciale. Poi, sotto forma di premio di maggioranza, per le liste che sono relative al presidente eletto, verrà assegnato anche il restante 20% dei seggi (10 consiglieri). Ci sono 5 circoscrizioni regionali: Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, che vedranno assegnarsi i seggi in proporzione alla popolazione residente (ci si baserà sull’ultimo censimento generale). Per la ripartizione dei seggi alle singole circoscrizioni, si provvederà dividendo il numero della popolazione nella Regione per i quattro quinti (40) dei componenti del Consiglio regionale (escluso il Presidente). Il Presidente della Regione sarà colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti validi sul territorio regionale. Infine, a differenza delle amministrative, non è previsto il ballottaggio in caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta.