Elly Schlein vince le primarie del PD: è la nuova segretaria del partito

Elly Schlein ha vinto le Primarie del Partito Democratico, sarà lei a raccogliere l’eredità di Enrico Letta. Si tratta di un risultato storico per i dem in quanto la Schlein, che ha sfidato Stefano Bonaccini, sarà la prima segretaria donna. Per lei circa il 53% delle preferenze. Oltre 1 milione le persone che hanno deciso di recarsi al voto.

Chi è Elly Schlein la nuova segretaria del PD

Come detto sarà la prima donna a guidare il Partito Democratico. Ha 38 anni: progressista, ecologista e femminista, sono queste le tre parole chiave che Elly Schlein vorrebbe fossero il motore del nuovo Pd, un partito che per l’aspirante segretaria necessita di rivedere i propri obiettivi e darsi un’identità coerente. Nata a Lugano nel 1985, è figlia di Maria Paola Viviani, professoressa ordinaria di diritto pubblico e di Melvin Schlein, politologo ed accademico statunitense. La Schlein è nipote dell’avvocato antifascista Agostino Viviani, che fece parte del Comitato di Liberazione Nazionale (CLN), prima di diventare senatore del Partito Socialista Italiano e presidente della Commissione Giustizia del Senato.

La carriera politica di Elly Schlein

Dopo una breve carriera come giornalista nel 2013 è entrata a far parte del Partito Democratico diventando volto noto di OccupyPD, un movimento formato soprattutto da giovani attivisti del partito. Un consenso che la porta a candidarsi per le elezioni europee nel 2014 dove ottiene 53mila preferenze, tantissime per una semi sconosciuta di 29 anni. Al Parlamento Europeo la Schlein si è occupata soprattutto di diritti, immigrazione, giustizia fiscale, conversione ecologica, lotta alla corruzione e alle mafie. Dopo la prima legislatura, nonostante l’alto consenso Schlein, in polemica con la svolta impressa da Renzi, decide di lasciare il Pd nel 2015. Il riavvicinamento poi è arrivato nel 2020 quando si è presentata alle elezioni regionali al fianco di Stefano Bonaccini : dopo essere stata eletta consigliere con 22.098 voti, è diventata la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega al Welfare. Un incarico questo ricoperto fino allo scorso settembre quando è stata eletta per la prima volta in Parlamento, optando per il seggio alla Camera lasciando così il suo incarico in Regione.

Elly Schlein, chi è la candidata alla segreteria Pd: età, carriera, programma, marito e guadagni

Il risultato a Pomezia

A Pomezia la candidata alle primarie ha ricevuto 571 voti mentre lo sfidante 147. A rendere noti i dati è stato Stefano Mengozzi, Consigliere Comunale PD di minoranza nell’ultima legislatura. “A Pomezia e Torvaianica un risultato incredibile – ha commentato Mengozzi – ancora una volta è stato dimostrato che la politica ha bisogno della costruzione di un sogno e di un’idea forte. Grazie ad Elly Schlein perché serviva tutto questo”.