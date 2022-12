Festa Fratelli d’Italia a Roma: con Giorgia Meloni ci sarà Cristina D’Avena, programma completo e ospiti

La Festa di Fratelli d’Italia 2022 è in programma nella città di Roma per festeggiare i dieci anni del partito che guida, ad oggi, la maggioranza di Governo. Una storia lunga, coronata dal successo proprio durante le ultime elezioni. Tutto è iniziato nel dicembre 2012, quando Giorgia Meloni aveva annunciato l’uscita dal Popolo della Libertà e la nascita del partito che, durante questi anni, è cresciuto in modo esponenziale arrivando ad un risultato che nessuno – neppure la stessa Giorgia Meloni – avrebbe potuto immaginare.

Festa Fratelli d’Italia a Roma: il programma

I festeggiamenti ci saranno giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 dicembre. Dunque, le danze si apriranno alle 15 con un intervento dei vertici di Roma del partito, per poi passare direttamente ad una intervista approfondita con il presidente del Senato Ignazio La Russa. La giornata è ricca, e prevede anche un successivo confronto sull’ agroalimentare con Francesco Lollobrigida, Barbara Nappini presidente di SlowFood e Maurizio Martina vice presidente FAO. La sera, poi, si continua alle 20:30 con le canzoni di Cristina d’Avena e le vignette di Osho per il divertimento di grandi e piccini.

Pomezia, Fratelli d’Italia si organizza per elezioni. Felici: “Stiamo lavorando per costruire il futuro”

Venerdì 16 dicembre in piazza con i big del governo

La giornata di venerdì è senza dubbio quella istituzionale, perché arriveranno tanti ministri del Governo Meloni che dal mattino si confronteranno sul palco, ecco chi sarà presente:

Antonio Tajani

Guido Crosetto

Gennaro Sangiuliano

Alessandro Giuli

Pupi Avati.

Giuseppe Valditara

Anna Maria Bernini

Eugenia Roccella

Andrea Abodi

Sabato 17 dicembre: Meloni, Salvini e Berlusconi

Per quanto riguarda, invece, la giornata di sabato, l’ultimo giorno della Festa di Fratelli d’Italia, invece, ci saranno sul palco Giancarlo Giorgetti, al mattino, e poi anche un intervento sul reddito di cittadinanza che vedrà protagonisti Daniela Santanchè, Nello Musumeci e Maria Elvira Calderone. Infine, arriveranno Matteo Salvini e Silvio Berlusconi alle 17, seguito poi dalla premier Giorgia Meloni che chiuderà con il suo discorso finale.