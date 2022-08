Frascati, il Sindaco: «Non mi candido consigliere regionale»

Francesca Sbardella, la signora sindaco di Frascati, ha pubblicato – nella giornata di giovedì 11 agosto 2022 – un post Fb di chiarimento (e smentita) in ordine alle chiacchiere che la vorrebbero candidata consigliere regionale del Lazio nella consultazione popolare che eleggerà il successore di Nicola Zingaretti a e la composizione dell’Assemblea della Pisana per la prossima legislatura.

Il testo integrale del post

Ci ho pensato a lungo in questi giorni, mi sono chiesta se valesse la pena dare importanza al gossip e alle idiozie di chi non sa come impiegare il proprio tempo, se dover ancora dire, per l’ennesima volta, a gran voce che no, non mi candiderò alle prossime regionali, perché amo Frascati, ho scelto Frascati e voglio continuare a essere al servizio di Frascati per i prossimi 5 (e perché no, anche 10) anni.

Poi però all’ennesima persona che mi ha chiesto “sindaca, ma allora è vero che ci abbandoni” e di fronte a chi ha provato a utilizzare queste chiacchiere per mettere zizzania e destabilizzare non solo i cittadini ma anche i nostri dipendenti comunali e sts, ho deciso che non potevo più lasciar correre.

Non tanto per le offese alla mia persona, che è cosa di poco conto, quanto per il ruolo che ricopro, che è invece, almeno per me, della massima importanza.

Frascati è un comune in dissesto finanziario ed è in grande difficoltà. Nonostante questo, con pazienza e costanza, stiamo cercando di mettere in campo tutte le azioni necessarie per farlo uscire dal guado e per rilanciarlo.

E questo ci viene riconosciuto da molte parti, dagli imprenditori che vogliono tornare a investire su questo territorio, dagli operatori culturali, dagli enti sovracomunali e dagli altri comuni che vedono in Frascati un punto di riferimento. Non è il momento dei tentennamenti, né quello di dipingere questa amministrazione instabile e in balìa di presunte e assolutamente false mie velleità personali.

L’ho smentito in più occasioni, a mezzo stampa e in Consiglio comunale.

Il ritornello però è ripartito e a questo punto basta! Se per qualcuno la mia parola non conta, conterà quella degli avvocati!

Il risarcimento chiesto, se accordato, sarà destinato alla nostra città.

Frascati merita rispetto. Frascati merita responsabilità.

Sindaco di Frascati dal tardo 2021

La fascia Tricolore è sulle spalle di Francesca Sbarella dall’autunno 2021, ovvero dal momento successivo alla provocazione a sindaco di Frascati (ad esito acquisito delle elezioni Amministrative anticipate; successive alla conclusione non naturale della stagione di governo locale allora in corso).

Per ulteriori informazioni (numeriche e statistiche) sulle Amministrative che hanno eletto Francesca Sbardella sindaco del Comune di Frascati, clicca qui.