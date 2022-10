Gallicano nel Lazio, addio a Franco Cerquetani

Una domenica, quella del 30 ottobre 2022, per Gallicano nel Lazio (cittadina del cuore dei Monti Prenestini) triste: è giunta la notizia del decesso del consigliere comunale (già candidato sindaco) Franco Cerquetani.

Il pensiero dell’Amministrazione comunale di Gallicano del Lazio

«Proviamo un grande dolore e una profonda malinconia nel sapere che ci hai lasciato così velocemente.

Anche nella malattia sei stato un vero “guerriero” e con tenacia hai sempre lottato per le tue idee.

Nonostante visioni e ideologie differenti, è innegabile la tua passione e dedizione nei confronti del nostro paese.

Un bravo consigliere che si impegnava, in maniera particolare per le tematiche sociali che aveva a cuore.

Per questo vogliamo ricordarti attraverso alcune foto che racchiudono i diversi eventi della settimana della disabilità organizzata nel 2018, dove hai dimostrato la tua sensibilità verso questa importante tematica.

Ci mancheranno molto i bellissimi e intesi confronti politici.

Ciao Franco, che la terra ti sia lieve…

Riposa in pace».

La scomparsa del politico prenestino ha generato sgomento anche nelle realtà confinanti e comprensoriali.

Riportiamo, di seguito, il post Fb di una componente della Giunta comunale di Palestrina.

Il saluto dell’assessore Lorella Federici

«La notizia della scomparsa di Franco Cerquetani mi riempie di tristezza.

Una vicenda umana che, con intelligenza, egli ha reso brillante.

“Avevamo – caro Franco – un rapporto di stima e cordialità; un “legame”: l’impegno nelle Istituzioni.

Franco, con tenacia, consigliere comunale nella vicina Gallicano nel Lazio (dopo un percorso da candidato sindaco).

A te, caro Franco, un pensiero nel vento; un abbraccio di conforto e di vicinanza alla Famiglia».

Dai social (anzitutto sulla bacheca del profilo Fb del compianto) molteplici messaggi di cordoglio per la salita in cielo di Franco Cerquetani.

Post Fb da D.M.

«Caro Franco,

sei stato un grande uomo e un grande lottatore.

Ricordo quando ero piccolo e, al bar di Pino, si faceva il karaoke: quante risate.

Ti ricorderemo per sempre.

Grande Franco sempre nel nostro cuore».