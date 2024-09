Giorgia Meloni premiata da Elon Musk: riceve il Global Citizen Award durante il viaggio in USA

Durante il suo viaggio diplomatico negli Stati Uniti d’America, Giorgia Meloni è stata premiata da Elon Musk

Sul palco dello Ziegfeld Theatre di Manhattan, Giorgia Meloni ha ricevuto il prestigioso Global Citizen Award dell’Atlantic Council. Indossando un abito di raso nero, la premier italiana ha offerto un discorso che ha spaziato dalle citazioni di pensatori come Giuseppe Prezzolini e Ronald Reagan, fino a Michael Jackson. Richiamando le parole del re del pop, Meloni ha lanciato un messaggio di cambiamento e responsabilità personale, dichiarando che “sto cominciando dall’uomo nello specchio”.

Elon Musk premia la premier Giorgia Meloni

Come racconta Il Messaggero, prima di iniziare, Meloni è stata introdotta dal CEO di Tesla, Elon Musk, con cui ha mostrato una sintonia evidente. Musk ha elogiato la premier per la sua onestà, qualità rara in un politico, sottolineando che la sua autenticità si riflette tanto all’interno quanto all’esterno. Nel suo discorso, Meloni ha ribadito l’importanza di concetti come nazionalismo e patriottismo, affermando che non dovrebbero essere considerati come tabù. Secondo la premier, l’Occidente rappresenta un insieme di valori che non dovrebbero essere abbandonati, bensì difesi attivamente, anche di fronte alle sfide globali poste dai regimi autoritari e dai manipolatori della realtà.

Le parole sull’Occidente

Il cuore del discorso di Meloni è stato un manifesto in difesa dei valori occidentali, definiti come “un sistema di valori” che va oltre la semplice geografia. Ha sottolineato l’importanza di non considerare il declino dell’Occidente come inevitabile, un tema caro ai regimi autoritari e a coloro che manipolano l’informazione per alimentare questa visione pessimistica. Meloni ha poi affrontato la questione dell’intelligenza artificiale, mettendo in guardia dai pericoli di un suo sviluppo incontrollato. Ha dichiarato che è necessario trovare un equilibrio tra il progresso tecnologico e la preservazione delle libertà individuali, senza sacrificare l’autonomia per il comfort.

Gli obiettivi geopolitici per il futuro

In chiusura, Meloni ha lanciato un appello all’Occidente affinché riscopra la propria identità e i propri valori. Ha invitato a non cedere alla narrativa del declino e a impegnarsi per lasciare un mondo migliore alle future generazioni. Ha ribadito che questa è la sua scelta: difendere l’Occidente e contrastare chi lo vuole in declino. Con un tono che ha ricordato i discorsi di Donald Trump, ha dichiarato che questo spirito di resilienza e ambizione è il motivo per cui è stata scelta per ricevere il Global Citizen Award.