Grottaferrata, addio a Gianluca Paolucci

Il mondo della politica, ma anche quello della ristorazione, e migliaia di persone, in lutto, giovedì 7 luglio 2022, nel popoloso comprensorio dei Castelli Romani, per la scomparsa – a soli 54 anni, per una malattia che ha avuto la meglio sulla vita – di Gianluca Paolucci.

Cenni biografici

Imprenditore nel campo della ristorazione ed attivo politicamente ed amministrativamente, da molti anni.

Ecco alcune brevi notizie che, anche chi non ha avuto modo di conoscerlo, può reperire sul ben considerato ed apprezzato Gianluca Paolucci.

Assessore e consigliere comunale di Grottaferrata

Consigliere comunale nella Città di Grottaferrata (nelle elezioni Amministrative di giugno 2022 riconfermato sugli scranni della massima assemblea elettiva castellana in forza all’opposizione).

In precedenza, aveva ricoperto la carica di assessore e di consigliere comunale delegato (sindaci: Giampiero Fontana e Luciano Andreotti).

Candidato sindaco nel 2017

Forte del radicamento e del gradimento personale, il compianto, nelle Elezioni Amministrative 2017 della Città di Grottaferrata, è stato uno dei candidati sindaco.

Sconfitto; eletto, comunque, in Consiglio comunale.

Nel corso della consiliatura, dall’opposizione passò a sostenere la maggioranza del sindaco Luciano Andreotti (che lo volle quale Delegato alla Raccolta e alla Gestione dei Rifiuti).