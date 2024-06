La Commissione Parlamentare delle Periferie torna a Roma: visita al quadrante Prenestino

La Commissione Parlamentare delle Periferie torna a Roma: l’Onorevole Alessandro Battilocchio in visita al quadrante Prenestino

E’ tornata a Roma la Commissione Parlamentare per le Periferie, questa volta per visitare il quadrante Prenestino e Villaggio Falcone. Il tavolo di lavoro della Camera dei Deputati, coordinato dall’Onorevole Alessandro Battilocchio, ha visionato la realtà difficile nel quartiere situato nella zona est della Capitale e dove poche settimane fa un’anziana donna è rimasta vittima di una sparatoria in strada. Un incontro cui hanno preso parte le istituzioni del VI Municipio e le associazioni locali.

La visita della Commissione Parlamentare delle Periferie a Roma Est: il sopralluogo

Dopo le visite presso la Nuova Ostia e il campo rom dell’Albuccione, la Commissione ha voluto vedere lo stato in cui versa una delle piazze di spaccio più attive della Capitale. Qui un’anziana donna è morta alla fine di maggio, probabilmente per una regolazione di conti tra gruppi sinti proprio per la gestione delle piazze di spaccio. Una situazione d’illegalità profusa, che recentemente hanno segnalato anche i numerosi Comitati di Quartieri presenti nell’area delle Torri capitoline.

L’Onorevole Alessandro Battilocchio a Villaggio Falcone

Per la visita a Villaggio Falcone, l’Onorevole Alessandro Battilocchio è stato accompagnato dal Presidente del VI Municipio, Nicola Franco, oltre che il consigliere Emanuele Licopodio e il consigliere comunale Maurizio Politi (entrambi della Lega). Da mesi ormai le associazioni locali lamentano una mancanza di sicurezza tra le zone di questo quartiere, Prato Fiorito, Colle degli Abeti, Valle Fiorita e Rocca Cencia. Una situazione arrivata al limite della sopportazione, considerato come gli illeciti non si esauriscono più alle vicende di droga.

Nelle settimane scorse, il Comitato di Quartiere di Colle degli Abeti aveva segnalato ai giornali un altro fenomeno inquietante nella zona: le automobili smontate nei parcheggi pubblici sotto i palazzi e i furti all’interno delle stesse automobili. Razzie di pneumatici e pezzi d’auto che non si consumavano più solamente la notte, ma anche in pieno giorno e durante le ore del primo pomeriggio. Una situazione dove, nei giorni scorsi, un gruppo di ladri è stato anche immortalato con le foto mentre smontava una macchina in sosta.

Il commento: le parole del consigliere Emanuele Licopodio

A commentare la visita della Commissione Parlamentare per le Periferie, è il consigliere Emanuele Licopodio: “Era necessaria questa iniziativa, con le associazioni locali che ormai sono circondate da fenomeni di criminalità che prendono vita sotto le loro case. Spiace vedere come a questa vita, peraltro molto importante, nessun rappresentante dell’Amministrazione comunale abbia sentito la necessità di venire”.