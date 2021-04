Licenza in lutto: addio al sindaco Luciano Romanzi

E’ giunta in redazione la triste notizia della dipartita terrena del sindaco di Licenza, l’on. cav. Luciano Romanzi che, proprio oggi, 27 aprile 2021, avrebbe compiuto 62 anni.

Una vita dedicata alla politica, quella del compianto politico laziale che, seguendo i propri valori, sin dall’inizio dell’impegno pubblico, sempre ha militato in partiti di tradizione riformista e socialdemocratica.

Tra i maggiori incarichi politico – istituzionali ricoperti dal Romanzi, spiccano le innumerevoli presidenze in enti territoriali; l’elezione a consigliere Regionale del Lazio e la nomina di assessore nella Giunta Provinciale di Roma.

Nel 2016, alla testa di una lista civica, eletto primo cittadino della “sua” Licenza (di cui era attualmente sindaco); ruolo che, anche in passato, lo vide protagonista; e, ancora, come non ricordare che era l’attuale segretario regionale del Psi, nel Lazio.

Il Coronavirus, purtroppo, continua a seminare morte e tristezza; ecco che occorre non abbassare la guardia nella lotta al virus che, ormai da oltre un anno, è nemico di chiunque.

Un pensiero nel vento a Luciano Romanzi e sentite condoglianze alla famiglia.