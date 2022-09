Luigi Di Maio è fuori dal Parlamento: non è stato rieletto, la sconfitta

Un lunedì amaro per il ministro degli esteri ed ex capo politico Luigi Di Maio. Molto probabilmente il leader di Impegno Civico sarà fuori dal Parlamento in quanto ha perso nel collegio uninominale nel quale era candidato, ovvero quello di Fuorigrotta dove ha invece prevalso Sergio Costa.

Impegno Civico, Di Maio: com’è andata al proporzionale

Questo per il collegio uninominale. Per quel che invece riguarda il proporzionale il suo partito per non essere tagliato fuori dovrebbe raggiungere la soglia del 3%, eventualità che appare piuttosto ardua in quanto, stando alle previsioni, Impegno Civico non è neanche vicino all’1%.

Luigi Di Maio sconfitto nel collegio di Fuorigrotta

Come anticipato Di Maio è stato sconfitto nel collegio uninominale della Camera di Napoli Fuorigrotta dove ha invece prevalso Sergio Costa, ex ministro ed appartenente al Movimento 5 Stelle. Una strana ironia quella che caratterizza questa vicenda, in quanto fu lo stesso di Maio — nel primo governo Conte — a proporre Costa come titolare del dicastero dell’Ambiente, confermandolo poi anche nel governo Conte bis.

Alla luce di ciò, molto probabilmente, Di Maio non sarà in Parlamento. Una sconfitta dal sapore amaro per il ministro, soprattutto se si considera che, dopo la rottura con i 5S, era entrato nella coalizione di centro sinistra proprio per poter rientrare in Parlamento.