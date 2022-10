Marina Elvira Calderone, chi è il possibile nuovo Ministro del Lavoro del Governo Meloni: età, carriera, curriculum

Potrebbe essere Marina Elvira Calderone la nuova Ministra della Repubblica Italiana indicata al Ministero del Lavoro. La donna, oggi è ritenuta una fedelissima di Giorgia Meloni, oltre a ricoprire l’incarico di Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro. Se entrasse, andrebbe ad ereditare l’incarico istituzionale che fu del democratico Andrea Orlando. La Calderone risulterebbe nella fascia dei ministri tecnici per il futuro governo di Centrodestra, con la sua personalità che avrebbe messo d’accordo la leader di Fratelli d’Italia e Silvio Berlusconi.

L’ipotetica nuova Ministra, sarebbe chiamata anzitutto a un primo importante compito per il prossimo Governo: modificare il reddito di cittadinanza. Dopotutto, non è la prima volta che il nome di Maria Elvira Calderone gira all’interno dei piani ministeriali italiani. Durante l’esperienza del primo Governo tenuto da Giuseppe Conte, la sua persona venne avanzata per poterla investire del ruolo di Presidentessa dell’INPS.

Cosa sappiamo di Marina Elvira Calderone?

Nata a Benorva, nella Provincia di Sassari, il 30 luglio del 1965, la donna 57enne ha conseguito una laurea in laurea in Economia Aziendale Internazionale. Studi poi proseguiti con un corso di Relazioni Industriali presso l’Università di Cagliari. Sul piano politico, all’epoca del governo Conte I fu candidata alla presidenza dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Nel 2005, la Calderone è Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, ordine al quale è iscritta dal 1994.

Nonostante all’epoca del Conte I godesse dell’appoggio di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, non divenne Presidentessa dell’INPS per motivi familiari: il marito Rosario De Luca, in qualità di consulente del lavoro, riuscì a entrare nell’Istituto: una situazione che avrebbe creato un palese conflitto d’interesse nel ricoprire la carica istituzionale. La Calderone ha rivestito importanti ruoli anche sotto il Governo di Matteo Renzi: in questa occasione venne scelta come membro del consiglio di amministrazione di Leonardo.

La vita privata della potenziale ministra

La Calderone è sposata con l’avvocato Rosario De Luca, persona con cui condivide passioni e l’ambito lavorativo. Entrambi sono consulenti del Lavoro e insieme hanno fondato la società tra professionisti chiamata “Calderone&De Luca STP S.r.l”.

