Morto Ciriaco De Mita: l’ex Presidente del Consiglio aveva 94 anni

Morto Ciriaco De Mita. L’ex Presidente del Consiglio è morto questa notte nella casa di cura Villa dei Pini, ad Avellino. Aveva 94 anni. Era ricoverato in clinica dal mese di febbraio scorso a seguito di una brutta caduta avvenuta in casa, a seguito della quale si era rotto il femore.

Malgrado l’età avanzata, non aveva mai abbandonato la sua attività politica. Dal 2014 era infatti il sindaco di Nusco, un comune con meno di 4 mila abitanti, situato in provincia di Avellino. Era il posto in cui De Mita era nato.

Morte Ciriaco De Mita, protagonista della Prima Repubblica

Ciriaco De Mita è stato uno dei protagonisti della cosiddetta prima Repubblica. Prima di essere Presidente del Consiglio, ha ricoperto a lungo il ruolo di segretario Democrazia Cristiana, partito a cui è stato legato in maniera indissolubile. E’ stato anche più volte Ministro. Anche dopo lo scioglimento della Democrazia Cristiana dopo la fine della Prima Repubblica, De Mita ha continuato ad avere una grande influenza in Irpinia, nei suoi luoghi di origine.