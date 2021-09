Olevano Romano, “Bene In Comune” verso il futuro

Nelle strade di Olevano Romano ieri, sabato 11 settembre 2021, è stato un pomeriggio intenso e frequentato; a dimostrazione che la gente vuole tornare alla vita pre-Coronavirus.

Molti – è da evidenziare – avevano una direzione precisa: la presentazione della lista civica “Bene In Comune” che, nelle elezioni Amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, con l’attuale sindaco, Umberto Quaresima, mira alla riconferma al timone del Palazzo comunale olevanese.

Una compagine plurale – quella di Bene In Comune – che, amalgamando e valorizzando tutti gli aspetti importanti per una comunità come quella di Olevano Romano, chiede, nuovamente, fiducia agli elettori.

Degni di nota – nel passaggio al microfono del sindaco Umberto Quaresima – il focus sulle politiche sociali e l’approfondimento in merito alla salvaguardia degli equilibri economico – finanziari dell‘Ente.

