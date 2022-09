Palestrina, Azione: Rosicarelli Ludovico segretario

Nella Città di Palestrina – è notizia della mattinata di venerdì 23 settembre 2022– si è costituito il gruppo promotore di Azione (la formazione politica fondata dal già ministro Carlo Calenda) e il segretario politico reggente è Ludovico Rosicarelli.

Il personaggio

Prenestino doc, classe 1982, con esperienza politico – amministrativa di lungo corso (già assessore ed ex candidato sindaco) è consigliere comunale per la lista civica “Bella Palestrina” (una delle componenti politiche della maggioranza dell’Amministrazione comunale di centrodestra del sindaco Mario Moretti).

In Azione anche Lorella Federici, Laura Rosicarelli e Giulio Pinci

Aderisco all’iniziativa liberaldemocratica anche una collega del segretario reggente dei calendiani nei banchi assembleari cittadini di Palestrina, Laura Rosicarelli, e l’assessore al Personale, Pubblica Istruzione, Pari Opportunità, Politiche Sociali e Giovanili della Giunta attualmente in carica in quel di Palestrina, Lorella Federici (già candidata sindaco nel 2019 per una coalizione civica comprendente anche Fratelli d’Italia; e che al ballottaggio scelse di apparentarsi – in gran parte – con la Mario Moretti, a sua volta a capo di una compagine avente all’interno la Lega di Matteo Salvini e Forza Italia di Silvio Berlusconi).

Il Vice segretario è Giulio Pinci.

Un progetto per unire riformisti e liberaldemocratici

Anche nella città di Sant’Agapito l’obiettivo di Azione è quello di rappresentare un riferimento chiaro ed evidente per riformisti, liberaldemocratici e popolari che, lontani da Meloni, Salvini, Letta, Di Maio, Conte e Paragone, guardano al centro (sperano nell’edificazione, in Italia, di una casa politica nuova ed accogliente).