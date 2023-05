Palestrina, Ludovico Rosicarelli: «futuro al centro»

Una parte della classe politica italiana, a tutti i livelli, da diversi anni è intenta a costruire la cosiddetta “area centrale” che, nonostante alcune vicissitudini, esiste nella realtà.

Essa avversa lo schema (cristallizzato) “centrodestra ✓ centrosinistra”; è animata dalla concretezza e, con passione, scommette nel futuro.

Il giornalista in firma ne ha parlato con Ludovico Rosicarelli, attuale segretario politico di Azione nella Città di Palestrina (e membro della Segreteria provinciale).

Segretario Rosicarelli, i centristi tornano protagonisti nella Città di Palestrina?

«Mi viene da sorridere quando, nel 2023, si argomenta di politica con “destra”, “sinistra” e “centro”; come si parlasse di segnaletica stradale!

Credo, piuttosto, siano dei contenitori da riempire con le idee e progetti realizzabili; figlie e figli dell’impegno e del lavoro quotidiano.

L’improvvisazione è una delle cifre negative del nostro tempo che, a ben vedere, tantissimi problemi crea».

A livello locale che situazione troviamo?

«Moltissime persone non hanno alcuna cognizione di che significhi essere amministratori in un Ente locale.

Alcuni, ad esempio, ritengono che la politica di territorio sia fatta da un microfono in mano e ripetere (a pappagallo) quello che si legge sui giornali o, peggio, salire sul carrozzone del partito che, al momento, è di moda».

Lei, voi, invece?

«Non inseguiamo mode e carrozzoni.

Fare politica significa stabilire un obiettivo; esso da raggiunge con le idee e l’impegno fattivo di molte persone».

Regionali Lazio 2023: vittoria netta del centrodestra. Un commento?

«Assolutamente si.

Ritengo, altrettanto, che non siano state elezioni “prova” per il progetto centrista osservati il contesto e gli schieramenti in campo».

Insisto sulle Regionali del Lazio 2023: il vostro risultato?

«Ciò che conta è la capacità di interpretare i bisogni delle persone, saperli risolvere e restare credibili.

Ringrazio pubblicamente le persone che, da sempre, ci sono vicine e che, anche stavolta, non hanno mancato in sostegno e supporto: tutti insieme, nelle Elezioni Regionali del Lazio 2023, a Palestrina abbiamo raggiunto un risultato importante a sostegno dei candidati prescelti».

Che situazione politico – amministrativa al momento a Palestrina?

«Qualcuno, distrattamente, pensava che il nostro gruppo fosse utile soltanto per vincere le Amministrative e, raggiunto lo scopo, per accrescere la propria visibilità grazie alla idee e il lavoro di altri».

Divorzio di quelli brutti la caduta dell‘Amministrazione Moretti

«Nella stagione dell’Amministrazione a guida Mario Moretti eravamo gli unici ad argomentare le proposte in Consiglio Comunale nel silenzio dei più.

Con Lorella Federici e Laura Rosicarelli, nell’arco della consiliatura abbiamo completato, per il 90%, il programma elettorale dei Servizi sociali e della Pubblica istruzione».

Palestrina, città borghese e distinta, per diverse settimane ha rappresento un argomento di conversazione ben oltre il comprensorio

«Dopo la fine non naturale dell’Amministrazione Moretti, i toni hanno raggiunto un livello a nostro avviso non accettabile e di questo ne stiamo sinceramente dispiaciuti.

Abbiamo optato per i toni moderati che, se avessimo al contrario ritenuto, sarebbero stati molto più taglienti nella sostanza e nell’efficacia dialettica».

Non vi rimproverate nulla?

«Abbiamo fatto tutto il possibile, fino all’ultimo momento, suggerendo iniziative, proposte e soluzioni a lungo termine; ma poi abbiamo capito che l’obiettivo non erano le soluzioni, ma le prossime Elezioni».

Cerchi di essere più preciso sul punto

«Tutti si sono affrettati ad andare alla radio per farsi intervistare oppure sui social.

Noi non abbiamo inseguito polemiche, sicuri di aver fatto bene il nostro dovere e quanto si poteva per raggiungere gli obiettivi programmati.

Persino i progetti PNNR dei servizi sociali proseguono il loro percorso positivamente».

A Palestrina cosa occorre?

«Nel 2020 conferimmo la cittadinanza onoraria al regista internazionale Ferzan Ozpetek per aver girato a Palestrina alcune scene del film La Dea Fortuna.

Qualche mese più tardi proposi al sindaco di richiamarlo per valutare se lo stesso regista (o Simone Pontesilli, peraltro nativo di Palestrina) fossero disposti ad assumere il ruolo di assessore alla Cultura».

E?

«Nulla: non ebbi alcuna risposta.

Se la mia intuizione – proposta avesse visto la luce, Palestrina si sarebbe proiettata sulla scena mondiale».

In definitiva?

«La Città di Palestrina necessità di un colpo di reni: di perone che sappiano valorizzarla concretamente mediante delle progettualità realizzabili».