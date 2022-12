Palestrina, revoca all’assessore Federici

Terremoto politico nella Città di Palestrina, nella mattinata di oggi, 22 dicembre 2022: il sindaco, Mario Moretti, con il DECRETO n. 59 del 22.12.2022, ha revocato le deleghe all’assessore Lorella Federici.

Breve accenno della realtà politica di Palestrina

Nelle elezioni Amministrative 2019, Palestrina fu una delle città della Regione Lazio che rappresentò – a dato elettorale acquisito – una vera e propria novità: fine dell’era di centrosinistra; affermazione rotonda della Lega; tenuta politica e progettuale delle formazioni civiche e moderate e, non di poco conto, la frazione di Carchitti prevalse sul cuore urbano.

L’accordo Moretti – Federici spezzò il sogno di Magliocchetti

Al ballottaggio il duello fu tra Mario Moretti (centrodestra) e Manuel Magliocchetti (centrosinistra).

Importantissimo – ai fini del risultato finale – si rivelò il patto politico e l’accordo di apparentamento elettorale tra il sindaco in carica e l’ex candidata sindaco di FdI e delle civiche, Lorella Federici, che, fuori dalla partita del II° turno, ebbe l’intelligenza strategica di schierarsi (e lo fece in favore del poi primo cittadino eletto).

Il trionfo dell’alleanza Moretti – Federici mandò in fumo i sogni del candidato sindaco del centrosinistra, Manuel Magliocchetti (esponente del Pd), che i più davano per ben quotato alla conquista della poltrona più ambita del Palazzo comunale.

I centristi di “Bella Palestrina (politicamente transitati in Azione) fuori dalla maggioranza Moretti?

Interessante capire nei prossimi giorni (nonostante il Natale alle porte) la risposta politica di “Bella Palestrina” (gruppo consiliare di riferimento dell’ormai ex assessore Lorella Federici): Ludovico Rosicarelli e Laura Rosicarelli usciranno dalla maggioranza del sindaco Mario Moretti? Verrà indicato un altro assessore (donna) di matrice centrista?

Perché Moretti ha sollevato dall’incarico Federici?

A stretto giro – quasi sicuramente – usciranno le motivazioni e le chiavi di lettura della scelta politica adottata dal sindaco Mario Moretti.

Non risulta che l’attività amministrativa dell’ex titolare di importanti deleghe assessorili nella Giunta municipale di Palestrina (tra esse Personale, Politiche sociali e Pubblica Istruzione), Lorella Federici, fosse gravata da insufficienze gestionali o, peggio, dall’insoddisfazione dei cittadini.

Tutt‘altro!

Mario (Moretti) come Romano (Prodi): numeri ballerini: Palazzo Verzetti il “senato prenestino”

Il quadro numerico e politico del Consiglio comunale della Città di Palestrina, dopo la revoca delle deleghe assessorili a Lorella Federici, potrebbe, presto, prendere le sembianze di Palazzo Madama nella stagione del Governo Prodi, ai tempi di Mastella e Bertinotti: numeri esili (per non dire inesistenti) alla prova dell’Aula.

7 a 9 se Azione lascia

Al momento la minoranza consiliare di Palestrina conta 5 voti (gli eletti del centrosinistra); a questi potrebbero aggiungersi gli azionisti di “Bella Palestrina”, e salire, in uno slancio, a quota 7.

Come finirà?

E’ la domanda che, nelle cene e nei pranzi di Natale in quel di Palestrina, terrà banco.