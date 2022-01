Paolo Maddalena, chi è il candidato al Quirinale scelto dagli ex M5s

Paolo Maddalena. E’ questo il nome emerso dal confronto tra i parlamentari del Gruppo Misto di Camera e Senato all’opposizione che ha portato all’indicazione del professor Paolo Maddalena. A renderlo noto deputati e senatori ex M5S che posizionano così il vero primo avversario, al momento in teoria, a Silvio Berlusconi nella corsa per il post Mattarella. L’elezione del Presidente della Repubblica entra così nel vivo quando mancano ormai una manciata di giorni al primo voto.

Elezioni Presidente della Repubblica: il meccanismo

Il Presidente della Camera convoca la seduta comune trenta giorni prima della scadenza naturale del mandato in corso. Per i primi tre scrutini è prevista la maggioranza qualificata mentre una maggioranza assoluta per quelli successivi. Il mandato del presidente della Repubblica dura sette anni.

A votarlo sono i 630 deputati e i 321 senatori, comprensivi di quelli a vita, e 58 delegati dai Consigli Regionali. Tre i componenti di quest’ultima categoria per ciascun Consiglio Regionale. Due sono eletti tra la maggioranza, uno dalla minoranza, con la sola eccezione della Valle D’Aosta che ne elegge uno.

Chi è Paolo Maddalena, il candidato al Quirinale scelto dagli ex M5s

Il primo nome ufficializzato formalmente è quello di Paolo Maddalena. «Figura super partes, lontana da appartenenze politiche, Maddalena ha messo al centro della sua opera di magistrato, docente universitario e giudice costituzionale (vice presidente della Consulta) la tutela dei beni pubblici demaniali, della legalità, della sovranità popolare e della nostra Costituzione. Per queste ragioni riteniamo possa essere una figura tra le più importanti sulla quale tutte le forze politiche potrebbero convergere», si legge nella nota firmata da deputati e senatori ex M5S.